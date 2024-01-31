Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с почти четырех километров
- 31.01.2024, 21:18
Мировой рекорд?
Украинский снайпер Вячеслав Ковальский в ноябре прошлого года установил мировой снайперский рекорд.
Об этом сообщает ОК «Север».
«В ноябре 2023 года с помощью винтовки «Властелин горизонта» калибра 12,7×114 мм HL украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил мировой снайперский рекорд», - сообщили в командовании.
По данным военных, украинский снайпер ликвидировал российского офицера на расстоянии 3800 метров.
«Своим учителем особенно гордятся снайперы 32 ОМБр. Каждый день в кропотливой работе по уничтожению врагов они совершенствуют свое искусство точного выстрела, чтобы называться достойными учениками своего наставника», - добавили в ОК «Север».