В Тихом океане предположительно найдены обломки самолета Амелии Эрхарт 31.01.2024, 21:31

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Ее исчезновение — одна из самых больших тайн в истории авиации.

Компания, занимающаяся глубоководными исследованиями, опубликовала изображение, полученное с помощью гидролокатора. На нем, по их мнению, могут быть зафиксированы останки самолета Амелии Эрхарт — знаменитой американской женщины-пилота, которая пропала в Тихом океане в 1937 году, пишет The Insider.

Компания Deep Sea Vision (DSV) из Южной Каролины заявила, что изображение было получено после продолжительных поисков в районе Тихого океана к западу от места, куда планировала отправиться Эрхарт, — удаленного острова Хауленд.

Эрхарт — пионер авиации, писательница. Стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан в 1932 году. 20 мая 1937 года вместе с штурманом Фредом Нунаном вылетела из Окленда, штат Калифорния, в кругосветный полет на двухмоторном легком самолете Lockheed Model 10 Electra. На острове Хауленд между Австралией и Гавайями планировалась дозаправка. Однако до острова они так и не долетели.

Их исчезновение — одна из самых больших тайн в истории авиации. Преобладает мнение, что у 39-летней Эрхарт и 44-летнего Нунана закончилось топливо, в результате чего самолет затонул в Тихом океане недалеко от острова Хауленд. DSV заявила, что на размытом изображении, полученном беспилотным подводным аппаратом на глубине 5 тысяч метров с помощью гидролокатора бокового обзора, «видны контуры, отражающие уникальные двойные хвосты и масштаб ее знаменитого самолета».

«Мы всегда считали, что она должна была предпринять все попытки, чтобы аккуратно посадить самолет на воду, и сигнатура самолета, которую мы видим на снимке гидролокатора, говорит о том, что так и было», — говорится в заявлении главы DSV Тони Ромео. По данным DSV, команда исследователей провела 90 дней, обследовав 13,5 тысячи квадратных километров дна Тихого океана — «больше, чем все предыдущие поиски вместе взятые». DSV заявила, что пока держит в секрете точное место находки и планирует дальнейшие поисковые работы.

Ромео также отметил, что находка была сделана с применением так называемой «теории линии перемены даты», впервые выдвинутой в 2010 году Лиз Смит, бывшей сотрудницей НАСА. Согласно этой теории, Нунан забыл перевести календарь на день назад, когда они пролетали над международной линией перемены даты, что привело к неправильному расчету навигации по небесным звездам и навигационной ошибке в западном направлении на 100 километров.

В то же время в комментариях под сообщением DSV отмечают, что положение крыльев на полученном исследователями изображении отличается от строения Lockheed Model 10 Electra — его крылья расположены более горизонтально. Однако изменения могут быть следствием деформации в результате сильнейшего давления на глубине, а также коррозии.