В Кричеве приготовили варенье из картошки 1 31.01.2024, 21:34

С добавлением ягод и без сахара.

В Кричеве две школьницы приготовили варенье из картошки. Областной этап проекта «100 идей для Беларуси» проходит в Могилеве, который собрал более 50 участников с почти 40 авторскими изобретениями и разработками, пишет БелТА.

В сообщении говорится, что две школьницы из Кричева Елизавета Киселева и Александра Дригель привезли в Могилев варенье из картофеля. Они рассказали:

– Это варенье из картофеля с добавлением ягод. Оно без добавления сахара.

По словам школьниц, они решили, что картофель является национальным брендом и из него можно сделать не только традиционные и привычные блюда. Они также рассказали, что по химии как раз проходят глюкозу и альдегиды. И добавили, что именно под влиянием уроков решили поэкспериментировать.