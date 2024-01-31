закрыть
31 января 2024, среда, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кричеве приготовили варенье из картошки

1
  • 31.01.2024, 21:34
В Кричеве приготовили варенье из картошки

С добавлением ягод и без сахара.

В Кричеве две школьницы приготовили варенье из картошки. Областной этап проекта «100 идей для Беларуси» проходит в Могилеве, который собрал более 50 участников с почти 40 авторскими изобретениями и разработками, пишет БелТА.

В сообщении говорится, что две школьницы из Кричева Елизавета Киселева и Александра Дригель привезли в Могилев варенье из картофеля. Они рассказали:

– Это варенье из картофеля с добавлением ягод. Оно без добавления сахара.

По словам школьниц, они решили, что картофель является национальным брендом и из него можно сделать не только традиционные и привычные блюда. Они также рассказали, что по химии как раз проходят глюкозу и альдегиды. И добавили, что именно под влиянием уроков решили поэкспериментировать.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко