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На пляж Балтийского моря выбросило множество загадочных зеленых шаров

  • 31.01.2024, 21:55
  • 5,432
На пляж Балтийского моря выбросило множество загадочных зеленых шаров

Фотофакт.

На одном из пляжей Балтийского моря появились загадочные зеленые шары. Их сфотографировал местный житель. Оказалось — это водоросли, пишет BILD.

Обнаружил шары Андреас Хермансен, прогуливавшийся по побережью города Ореховед на датском острове Фальстер.

«Они очень мягкие. Если взять в руку, то можно выдавить воду», — рассказал Андреас Хермансен.

Он отправил фотографии телеканалу TV2. Сотрудники редакции «Экология и погода» были удивлены, метеоролог Лоун Сеир заявил, что «никогда не видел ничего подобного».

Оказалось, что такие шары уже были замечены на пляже в Гьеле в 2016 году, и их изучили специалисты.

«Это тип водорослей под названием Chaetomorpha Linum, который особенно сильно растет при наличии большого количества азота. Когда идет сильный дождь, окрестные поля размываются дождем, и еще больше азотсодержащих удобрений попадает в море. Обычно они формируются так, что выглядят как толстые веревки. Но если дует сильный ветер, они превращаются в шары», — объяснял тогда морской биолог Финн Андерсен.

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