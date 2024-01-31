Зеленский уволил начальника департамента СБУ 31.01.2024, 22:03

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Владимир Зеленский

Причины такого решения не указываются.

В среду, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был опубликованный на сайте Офиса президента Украины.

В документе говорится, что речь идет о Романе Семенченко. Причины такого решения не указываются.

11 октября Зеленский назначил Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы.

Семенченко уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года.

В сентябре 2013 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича был назначен начальником Управления СБУ в Житомирской области. До назначения в Житомирское УСБУ в течение двух лет занимал должность замначальника УСБУ в Днепропетровской области.

17 марта 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом уволил Семенченко с поста начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно поданной в НАПК в конце марта 2017 года электронной декларации за предыдущий год, Семенченко проживал в Киеве, нигде не работал, а в графе «занимаемая должность» указал: «тот, кто находился в распоряжении главы СБУ».