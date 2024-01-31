В Минске жители нескольких улиц остались без воды
- 31.01.2024, 22:06
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Повреждена труба при стройке метро.
Несколько улиц остались без воды в Советском районе Минске из-за повреждения трубы при стройке метро, об этом сообщили в Мингорисполкоме.
«При производстве строительно-монтажных работ в ходе строительства метрополитена строительной подрядной организацией поврежден трубопровод холодного водоснабжения, что привело к отсутствию водоснабжения у потребителей и абонентов в квартале улиц: Богдановича — Кульман — Куйбышева — Сурганова», — говорится в сообщении.
Местным жителям организовали подвоз питьевой воды в автомобильных цистернах. Места их размещения:
ул. Богдановича, д.78;
ул. Богдановича, д.86;
ул. Богдановича, д.137;
ул. Сурганова, д.59;
ул. Куйбышева, д. 83.
«Принимаются оперативные меры по восстановлению водоснабжения», — заверили в «Минсководоканале». Там также принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жителей района отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.