США передали Украине бомбы GLSDB 2 31.01.2024, 22:29

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ВСУ первыми в мире применят «крылатые» бомбы в бою.

Украина первой в мире применит в бою «крылатую» бомбу GLSDB

Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными. Это происходит в рамках помощи от США.

Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге в Киеве.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения россиян украинским защитникам удалось деоккупировать 50% территорий, которые пытался захватить агрессор. Также значительный ущерб был нанесен сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту РФ. Это привело к росту украинской экономики от 4% до 5%, чему «страны мира должны позавидовать».

Также Нуланд подчеркнула, что США продолжают передавать Украине помощь в сфере безопасности.

«Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред.), которые направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу», - отметила Нуланд.

Заместитель госсекретаря рассказала, что в Киеве она общалась о климате для международных инвестиций и продолжении развития украинских институций, что необходимо для борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Напомним, еще вчера, 30 января, Politico сообщало о том, что сегодня украинские военные могут получить бомбы GLSDB. Их можно применять с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность огня - 150 километров.

При этом в министерстве обороны США подтвердили намерения о таких поставках, но не назвали точных сроков передачи.

На что способно оружие?

Малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB высокоточный крылатый боеприпас совместной разработки компаний Boeing и Saab. Он создан на основе бомбы GBU-39, которую оснастили ракетным двигателем. Таким образом была увеличена дальность полета боеприпаса до 150 км.

Разработчики отмечают, что бомба оснащена инерционной навигационной системой, а также имеет систему GPS-наведения, благодаря чему GLSDB может поражать цель гораздо точнее стандартных ракет М142 HIMARS и М270. Кроме того бомба способна преодолевать электронные препятствия, и может использоваться при любых погодных условиях.

Также специалисты отмечают, что в отличие от традиционных артиллерийских систем, управляемая бомба GLSDB способна достигать 360-градусного охвата для больших и малых углов атаки. Это позволяет ей облетать рельеф местности и поражать расположенные в горах цели, а также осуществлять возврат к цели, находящейся позади отсоединенного разгонного блока.

Между тем стоит обратить внимание на то, что бомба имеет дозвуковую скорость полета, в отличие от баллистических ракет, которые подлетают к цели на сверхзвуковой скорости. Таким образом эффективность применения GLSDB по движущимся целям еще предстоит определить.

Кроме того дальность у новой бомбы меньше, чем у британской ракеты Storm Shadow или у американской ATACMS, тем не менее боеприпас станет ощутимым дополнением в арсенале Вооруженных сил Украины, способным наносить точные удары по тыловым объектам противника.

У американцев существует аналогичный вариант такой бомбы воздушного базирования, а вот версия наземного базирования пока еще не поступила на вооружение армии США. Поэтому после успешного завершения Пентагоном испытания GLSDB, фактически Украина должна стать первой страной, применившей эту бомбу в бою.