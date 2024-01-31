Минчанин, чтобы помириться с подругой, порезал себе руку и придумал историю о разбое 31.01.2024, 22:42

Суд ее оценил на 3,5 года колонии.

Минчанин, пытаясь разжалобить подругу, придумал историю о разбое — мол, на него напал неизвестный, сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчина даже порезал себе руку для достоверности. В милиции он тоже настаивал, что на него напали. Но там историю не оценили, не оценил ее и суд — его судили за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

34-летний житель Минска после ссоры с подругой, пытаясь вызвать у нее сочувствие, придумал историю о якобы разбое, в котором он стал жертвой. Для убедительности он порезал себе ножом левое предплечье руки, после чего выбросил нож.

Судя по всему, подруга его пожалела — и повела в милицию писать заявление. Там он опять повторил свою историю, что ночью на улице Магистральной в Ждановичах на него напал неизвестный, чтобы отобрать деньги, ударил в лицо и порезал руку.

«При этом фигурант был письменно предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», — отметили в прокуратуре.

Там также добавили, что ложный донос он совершил в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы за ранее совершенное преступление.

В суде он полностью признал вину. Но суд не оценил как его историю, так и его раскаяние. На судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме.

Учитывая его предыдущий приговор «с отсрочкой» и срок за новое преступление, суд отправил его на 3,5 года в колонию усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.