Нуланд: Путина ждут сюрпризы, у Украины будут успехи 31.01.2024, 22:47

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Виктория Нуланд

Заместитель государственного секретаря США сделала прогноз на 2024 год.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российского диктатора Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос журналиста, узнала ли Нуланд о планах Киева на поле боя, она ответила, что, по ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

«Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов», - подчеркнула заместитель государственного секретаря США.