В МИД Израиля подтвердили депортацию всех участников «Би-2» 2 31.01.2024, 23:04

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Все участники группы освобождены из миграционной тюрьмы в Таиланде.

Все участники российской группы «Би-2» освобождены из миграционной тюрьмы в Таиланде и депортированы в Израиль, сообщил израильский МИД в телеграм-канале.

«Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге — гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда», — говорится в сообщении.

О том, что все музыканты «Би-2» покинули Таиланд и вылетели в Тель-Авив, сообщила и сама группа в телеграм-канале.

В израильском дипведомстве отметили, что музыкантов освободили из-под ареста в Таиланде «в результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля». «Посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена сопровождали членов группы с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолет в Израиль», — уточнили в МИДе. Глава ведомства Исраэль Кац рассказал, что все участники группы «чувствуют себя хорошо».