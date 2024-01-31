Могут ли магазины брать деньги еще и за упаковку тортов? 1 31.01.2024, 23:20

МАРТ дал ответ.

В последнее время наши читатели активно жаловались на торговый «подвох»: покупаешь в магазине, например, торт, а к обозначенной на ценнике цифре вдруг приплюсовывают стоимость упаковки. Вроде всего рубль, но о нем никто не предупреждал — обидно. Сегодня Министерство антимонопольного регулирования в своем телеграм-канале прокомментировало наболевшую тему. Вот что думают о таких маневрах в ведомстве.

При продаже в торговых объектах тортов, пирожных:

упакованных при их производстве (до поступления в торговый объект), — не допускается установление платы за упаковку в случае, если данные товары и упаковка поступили в торговый зал как единый товар;

в случае если они поступили в торговый объект в неупакованном виде и требуют упаковывания, продавец обязан обеспечить для таких товаров наличие бесплатной упаковки, обеспечивающей сохранение их качества и потребительских свойств. В указанном случае продавец вправе предложить покупателю платную упаковку, которая является товаром, при этом обеспечив покупателю выбор бесплатной упаковки, уточняют в МАРТ.