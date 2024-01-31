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Вышел грандиозный видеоанонс боя Усик — Фьюри

  • 31.01.2024, 23:38
  • 1,104
Вышел грандиозный видеоанонс боя Усик — Фьюри

В голливудском стиле.

Появился яркий проморолик к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Промо поединка опубликовал в Twitter глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

В трейлере сначала Фьюри изображены как враждующие ковбои Дикого Запада. Затем они превращаются в гладиаторов, а в конце становятся пиратами Карибского моря и другими супергероями и наконец сходятся в ринге.

Бой Усик — Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

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