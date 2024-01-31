Вышел грандиозный видеоанонс боя Усик — Фьюри 31.01.2024, 23:38

1,104

В голливудском стиле.

Появился яркий проморолик к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Промо поединка опубликовал в Twitter глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

В трейлере сначала Фьюри изображены как враждующие ковбои Дикого Запада. Затем они превращаются в гладиаторов, а в конце становятся пиратами Карибского моря и другими супергероями и наконец сходятся в ринге.

The long-awaited undisputed heavyweight battle #RingOfFire between Tyson Fury and Oleksandr Usyk is set to unfold 🔥 Let's get ready to RUUUUUMBLLEEEEEEE 🥊



النزال التاريخي المنتظر لبطولة الوزن الثقيل #RingOfFire بين تايسون فيوري وأوليكساندر اوزيك 🔥

نشوفكم جميعًا في المملكة… pic.twitter.com/FHkYT6tCHr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 31, 2024

Бой Усик — Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.