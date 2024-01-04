Аргентина предложила Британии вернуть Фолкленды 4.01.2024, 1:13

Буэнос-Айрес предлагает Лондону возобновить переговоры.

Аргентина готова к возобновлению переговоров с Великобританией для того, чтобы как можно скорее найти мирное решения спора вокруг Фолклендских островов. Об этом сообщил аргентинский МИД.

Ведомство подчеркнуло, что считает острова незаконно оккупированными Великобританией с 1833 года, и напомнило, что все аргентинские правительства продолжали настаивать на своем суверенитете над этой территорией. Позицию Буэнос-Айреса поддерживали спецкомитет Генассамблеи ООН, Организация американских государств (ОАГ) и другие влиятельные стороны.

«Конституция устанавливает, что восстановление нашего суверенитета над указанными территориями в соответствии с международным правом и с уважением к образу жизни их жителей представляет собой постоянную и неотъемлемую цель аргентинского народа», — отметили в аргентинском МИДе.

Новый аргентинский президент Хавьер Милей, занявший этот пост в середине декабря прошлого года, во время избирательной кампании не раз касался вопроса Фолклендских островов. Он подчеркивал неоспоримость суверенитета страны над ними и необходимость изучить варианты их возвращения, при том, что «вариант войны не является решением».

«У нас была война, которую мы проиграли, и теперь мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — пояснял Милей.

В интервью La Nacion он предложил план возвращения Фолклендов по аналогии с передачей Гонконга, который был возвращен Великобританией Китаю в 1997 году.

Власти Великобритании отвергли предложения Милея. В канцелярии британского премьера напомнили, что вопрос принадлежности островов «некоторое время назад был окончательно решен», а Лондон продолжит «активно защищать право жителей Фолклендских островов на самоопределение».

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