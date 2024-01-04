В Германии белоруса поместили под стражу в канун Нового года 4.01.2024, 2:22

Все из-за неоплаченного штрафа.

В Германии 30-летнего белоруса задержали под Новый год за неуплату назначенного ему ранее штрафа. Теперь ему грозит тюремное заключение. Об этом сообщила немецкая полиция.

Правоохранители проверили нашего соотечественника 29 декабря при въезде в страну через пограничный пункт «Вайль-ам-Райн», который находится на стыке Германии, Швейцарии и Франции.

Выяснилось, что в начале 2023 года мужчину поймали при вождении с более чем 2 промилле. Был назначен штраф в 2400 евро. Однако оплаты не последовало, и его объявили в розыск.

Поскольку белорус не смог погасить указанный судебный долг на месте, его поместили под стражу. Задержанного может ждать наказание в несколько месяцев лишения свободы.

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