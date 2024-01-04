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Декабрь-2023 стал наименее солнечным месяцем в истории Литвы

  • 4.01.2024, 3:59
Декабрь-2023 стал наименее солнечным месяцем в истории Литвы

Средняя продолжительность солнечного сияния составляла лишь 8,7 часа.

В декабре в Литве зафиксировали рекордно низкое количество солнечных дней с середины прошлого века.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Литовской гидрометеорологической службы (LHMT).

Как отметили метеорологи, в прошлом декабре средняя продолжительность солнечного сияния в Литве в декабре составляла лишь 8,7 часа.

Это составило менее трети от обычного количества для этого месяца и меньше, чем в любом другом месяце за все время наблюдений.

Ранее наименее солнечным декабрь был в 2018 году – 9,9 часов.

Местами солнечные периоды в Литве составляли менее трех часов.

Декабрь 2023 года также стал наименее солнечным месяцем в Литве за всю историю наблюдений. Ранее рекорд был установлен в январе 2023 года, когда в среднем литовцы видели 14,3 часа солнца.

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