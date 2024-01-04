В Киеве умер правнук Ивана Франко 4.01.2024, 4:36

Юрий Юрачковский

Юрий Юрачковский был выдающимся ученым.

Во вторник, 2 января, в возрасте 72 лет в Киеве скончался правнук Ивана Франко – Юрий Юрачковский. Об этом сообщили представители музея Дом Франко.

«Вчера пошел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами», - отметили в Доме Франко.

Юрий Юрачковский родился в 1951 году, окончил университет Шевченко, работал старшим инженером Института геронтологии, а затем старшим научным работником Института кибернетики АН Украины. В 2001 году уехал в США, где в течение 10 лет работал ученым.

Свои знания он использовал и в спорте – Юрий был чемпионом и обладателем кубка Украины по спортивному бриджу. В Нью-Йорке он занял второе место на местном чемпионате.

Известно, что сын Юрачковского по имени Даниил служит в рядах ВСУ.

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