«Самочувствие не очень»: в ГУР подтвердили факт отравления российского пропагандиста Красовского 4.01.2024, 8:11

4,152

Украинская разведка раскрыла детали.

Российский пропагандист Антон Красовский, которого отравили, может чувствовать себя очень плохо. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины, в интервью Алесе Бацман.

Он обратил внимание на то, что бывший директор агентства Russia Today длительное время не появлялся на публике. Это, по его мнению, позволяет задуматься об ухудшении самочувствия россиянина.

«Он госпитализирован», — сообщил представитель ГУР.

Андрей Юсов подтвердил факт отравления пропагандиста. По его словам, труп из конспиративной квартиры, которую использовал Красовский, был вынесен.

«Можем констатировать факт отравления», — подчеркнул он.

Отравление Красовского и смерть Черных

Российского пропагандиста и экс-директора Russia Today Антона Красовского, который призывал жечь живьем украинцев и убивать украинских детей, отравили в одной из квартир. В ГУР Минобороны 25 декабря, как сообщал Kyiv Post, подтвердили, что Красовский был отравлен, и находится в больнице. Также в разведке утверждают, что его состояние «ухудшалось».

Впоследствии выяснилось, что Красовского госпитализировали из квартиры, где также обнаружили труп актера Алексея Черных, который мог быть любовником кремлевского пропагандиста. Подробности инцидента не раскрываются, но по основной версии, мужчин отравили. Российский театр Et cetera 23 декабря сообщил о смерти от инфаркта 43-летнего Черных, который играл в заведении. Также он снимался в российских сериалах.

Напомним, в июле 2023 года Великобритания ввела санкции против пропагандиста Красовского. В документе было указано, что он оказывал поддержку и распространял идеи захвата территории Украины, разжигал ненависть против украинцев и поддерживал политику по «искоренению украинской идентичности». Вместе с ним в список попал детский лагерь «Артек», также причастный к преступлениям против детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».