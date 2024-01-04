Сокрушительный удар по Путину 1 4.01.2024, 8:26

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Политолог рассказал о «секретном оружии» Запада.

Немалый резонанс вызвало недавнее заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно разрешить атаковать территорию России западным оружием. Такое решение может показаться рискованным для некоторых западных политиков, но у него есть потенциал приблизить Украину к победе.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что Западу пора отойти от старых правил игры, сформированных Второй мировой войной.

Украине нужно решение Запада

В информационно пространстве идет нагнетание возможного решения Запада о разрешении Украине применять западное оружие для атак на территории России. В телеграм-каналах распространяют фейки, что якобы такой анонс был опубликован в New York Times, а также якобы об этом «заявила» немецкий депутат.

Однако единственный правдивый источник, действительно озвучивавший эту идею, это глава польского МИД Радослав Сикорский. Впрочем, совокупность этих сообщений и фейков может свидетельствовать, что сейчас сторонники Украины пытаются давить на отдельных, недостаточно решительных политиков Запада.

Как объяснил Давидюк, часть Запада верит в «старые правила», сформированные после Второй мировой войны в рамках Ялтино-Потсдамской конференции участниками антигитлеровской коалиции. Там был установлен очень важный закон о том, что ядерное оружие работает исключительно как оружие сдерживания, а конфликты должны быть жестко лимитированными и управляемыми.

Такие правила игры были общими очень долго и даже позволяли интеллектуалам вроде Фрэнсиса Фукуямы говорить о современности как о «конце истории». Эта концепция предполагала, что история больше не творится на поле битвы и человечество будет постепенно принимать либеральные ценности.

Однако сегодня мир возвращается к «старой истории», и в этих условиях реалии договоренностей, достигнутые на Ялтинской конференции, уже не актуальны. И последний бастион, который нужно преодолеть для подтверждения этого изменения, – это снять табу с возможности наказывать ядерные государства силой.

«Я знаю, что некоторые британские политики уже встречались со своими коллегами из других стран. Я знаю, что дипломаты разных стран Запада уже встречались с медийщиками. Там нет консенсуса (о разрешении бить по России – «24 Канал»), но большая проукраинская часть Запада, не ограничивающаяся только странами Балтии и Польшей, пытаются убедить всех остальных поднять силу того оружия, которое есть в Украине», – раскрыл «внутреннюю кухню» политолог.

Их оппоненты пытаются предотвратить это решение, ссылаясь на угрозу ядерной эскалации, но правда в том, что именно Россия первой нарушила эти правила игры, когда «проверяла» Запад залетами ракет на территорию Польши и падениями «Шахедов» в Румынии.

«Я считаю, что Запад должен подойти к этому решению, потому что это должно нанести сокрушительный удар по Путину и России. Гремучая комбинация, которая может привести к падению путинского режима – F-16 с западными ракетами и разрешением стрелять по территории России», – резюмировал Давидюк.

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