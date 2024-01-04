«Там был целый авиаполк»: какие самолеты могла потерять РФ на аэродроме «Бельбек» 2 4.01.2024, 8:40

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Военный эксперт оценил силу удара.

Во временно оккупированном россиянами Крыму возле Севастополя на аэродроме Бельбек вчера прогремели взрывы.

Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что на территории Бельбека в основном находились российские истребители Су-27 и Су-30.

«Там был целый авиационный полк - три-четыре эскадрильи (стандартное число самолетов в эскадрилье - это 12 штук, - Ред.)», — поделился эксперт информацией в эфире «Киев24».

«На Бельбеке были расположены самолеты Су-27, Су-30, и там даже было четыре МиГ-31К, которые таскают на себе «Кинжалы» (баллистические ракеты, - Ред.). Но они там как-то появились, потом постояли, потом пропали, потом снова появились», - отметил аналитик.

Криволап подчеркнул, что МиГ-31К в Крыму - «непостоянные посетители». «А в общем - это та авиация, которая занимается патрулированием Черного моря в крымской зоне... Они летают там, где еще решаются летать... в основном (на аэродроме Бельбек, - Ред.) - Су-27, Су-30…», - добавил он.

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