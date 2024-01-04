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У Медведева случился нервный срыв из-за обстрела Белгорода

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  • 4.01.2024, 8:46
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У Медведева случился нервный срыв из-за обстрела Белгорода

Российскому скандальному политику не понравился ответ представителя Франции.

В МИД Франции прокомментировали взрывы в Белгородской области, которые, как утверждает Москва, осуществила Украина с использованием «кассетных снарядов» и при «кураторстве» Британии и США.

В частности, в МИД Франции напомнили российским пропагандистам, что именно Россия вторглась в Украину, а Украина - как государство-жертва агрессора - действует в порядке самообороны, установленном уставом ООН.

«Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины», - цитирует «Европейская правда» представителя МИД Франции.

В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram, что россияне «никогда не любили французов».

Политик в свойственной для себя грубой манере обозвал граждан Франции.

«И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением «кассетного боеприпаса» - это право на самооборону», - устроил истерику Медведев.

Взрывы в Белгороде

2 января в российском пограничном Белгороде прогремела серия взрывов, после чего в городе объявили воздушную тревогу.

Россияне снимали на камеру улицы, которые оказались под обстрелом российской артиллерии, и жаловались на падение ракет от российских зенитных установок С-300.

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