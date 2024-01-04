На торги выставили квартиры возле Минска по 100 долларов 2 4.01.2024, 8:50

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Что это за жилье и в каком оно состоянии?

В поселке в 30 км от Минска на аукцион выставили две квартиры по 29 «квадратов» с удивительно низкой начальной стоимостью — каждую из них оценили примерно в 100 долларов, пишет Realt.by.

Квартиры находятся в городском поселке Радошковичи. Это Молодечненское направление, за МКАД-2. До Минска — 30 километров. Точный адрес — улица Максима Горького, 23.

Дом, в котором они расположены, деревянный, одноэтажный, многоквартирный (такие в народе называются «бараки»). Построен в 1970 году и, похоже, современного ремонта в нем не было: на крыше шифер, окна деревянные.

Жилплощадь выставленных на торги квартир небольшая — 29,4 м2 и 29,7 м2. Они имеют отдельные входы и состоят из одной жилой комнаты, кухни, коридора и кладовой.

Общее состояние не указывается, но, судя по фото, — без ремонта не обойтись.

Отопление печное — в каждой квартире своя печь-плита. Вода из колодца.

Дом стоит на участке 15 соток — он общий для всех жильцов. В сопроводительной документации говорится про «право постоянного пользования».

Продавцом является ОАО «Купала-Агро». Начальная стоимость этих квартир невысокая — первую оценили всего в 312 рублей, вторую в 315 рублей.

Аукцион состоится 23 января в 12.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5, кабинет 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 19 января включительно.