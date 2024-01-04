«Убирайтесь из Украины»: жену Пескова резко поставили на место 2 4.01.2024, 8:53

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Супруга пресс-секретаря Кремля спровоцировала новый скандал.

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram поздравила всех с Новым годом, вызвав негативные комментарии в ответ.

48-летняя экс-фигуристка разместила совместное фото с мамой Раисой, а также двумя дочками - 23-летней Александрой (от первого брака с Александром Жулиным) и 9-летней Надеждой (от Дмитрия Пескова).

«От женской части нашей семьи мы хотим поздравить и пожелать вам, чтобы в этом году Дракон, который скоро вступит в свои права, нейтрализовал негативную энергию високосного года и нас впереди ждал успешный, добрый, позитивный, мирный, хороший и плодотворный год. Будьте счастливы», – говорится в циничном посте Навки.

Юзеры под снимком не смогли сдержать эмоций

«После новогодних бомбежек …….Украины и даже Белгорода это люриксовое фото и пожелания под ним -просто издевательство», «Для того,чтобы год был мирный убирайтесь из Украины», «Ироды», «Горите в аду» – пишут «поклонники».

Также под фотографией Навке дают рецепт, как сделать новый год действительно счастливым для всех.

«Вас муж и его друг Путин могут сделать этот год счастливым прям сегодня для всей планеты. Прекращение войны. Вывод войск до границы 1991. Выплата репараций и добровольное путешествие в Гаагу. Передайте им», – отмечают подписчики.

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