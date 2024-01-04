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В Москве вспыхнул масштабный пожар

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  • 4.01.2024, 9:07
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В Москве вспыхнул масштабный пожар

Три района остались без воды, света и тепла в 25-градусный мороз.

В Москве случился пожар на подстанции. Три района российской столицы остались без света и отопления.

Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.

На Высоковольтном проезде в Москве загорелась подстанция. Жители более 20 многоэтажных домов остались без тепла и света.

«На месте работают несколько экипажей пожарных. Что стало причиной пожара пока неизвестно», - сообщают администраторы канала..

«Примерно в 6 утра загорелась трансформаторная подстанция в Высоковольтном проезде. От нее питаются, в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове. Как долго сидеть без света и части обогрева - неизвестно, аварию пытаются в максимально короткие сроки ликвидировать коммунальщики», - сообщили на канале Mash.

Также по словам администраторов канала Mash, температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для столицы морозы

Сейчас в Москве - 25 градусов мороза.

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