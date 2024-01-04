Белорусы смогут получить «электронный» техосмотр 1 4.01.2024, 9:09

2,120

Когда?

Генеральный директор предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский рассказал про электронные разрешения о прохождении техосмотра белорусскими водителями с января 2024 года.

Ленчевский сообщил порталу av.by, что сейчас завершается разработка необходимого программного обеспечения. Услуга будет доступна на «Едином портале электронных услуг». Владельцу машины нужно будет через личный кабинет заполнить простое заявление. При необходимости – приложить копию техпаспорта. Потом оплатить.

Ленчевский добавил, что для этой работы также нужна соответствующая правовая основа, и что работа ведется на высшем уровне. Он уточнил, что органом-регулятором (Министерством транспорта и коммуникаций) должны быть подготовлены и внесены необходимые дополнения и изменения в нормативные акты.

Гендиректор сказал, что электронные разрешения о прохождении техосмотра начнут выдавать белорусским автовладельцам уже с января 2024 года.

Ленчевский рассказал и других новациях:

«Основные наши усилия, конечно же, сконцентрированы на переводе разрешения в электронный формат. Здесь же можно отметить наше мобильное приложение для смартфонов: в нём есть личный кабинет с возможностью привязать транспортное средство и отслеживать сроки действия разрешения, онлайн-запись на гостехосмотр с картой станций и другие функции. Статистика по скачиваниям приложения на данный момент такая: Android – 3585 скачиваний, iOS – 1274».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».