Индия унизила Лаврова Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

4.01.2024, 9:14

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В очередь, «путинские дети», в очередь!

Россия ведет неравный бой с Америкой. Нужны деньги. Повернули на восток. Нефть туда идет. «С нами большинство человечества» (Лавров). И что же творит Индия?!

Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури объяснил падение поставок российской нефти в декабре непривлекательными ценами.

И добавил, жестокий человек, что если российские поставщики не дадут скидку, то Индия найдет новых. Уточнив, что некоторые производители из более отдаленных регионов готовы предложить скидки больше, чем Путин.

Послушайте, индийские «партнеры», вам же Путин и Лавров объяснили, что «мы» воюем за будущее всего человечества, против «неоколониализма». То есть и за ваше будущее, Индия? А вам жалко заплатить побольше? Вот придет к вам британский премьер Риши Сунак и вас неоколонизирует. Что тогда делать будете?

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