Варенье из шишек и отвар из иголок: как дать новогодней елке вторую жизнь 4.01.2024, 9:18

Не спешите расставаться с праздником.

В первую декаду января по всей Беларуси наблюдается массовый вынос новогодних елок из квартир и домов. Вчерашние символы зимних праздников, лишившись своего сияющего и привлекательного убранства, отправятся в последний путь к свалке, осыпая все за собой, словно слезами, тысячами иголок. Печальное зрелище для адептов бережного отношения к природе и экоактивистов. Но, кажется, выход из беспросветной тоски найден, пишет Slushna.by.

Этой зимой шеф-повара знаменитых ресторанов мира и кулинары-гурманы из числа любителей сходят с ума от необычного ингредиента блюд из… еловых иголок.

Тренд «елковарения» уже захватил TikTok и не собирается останавливаться на достигнутом. Впрочем, после нашумевшего варенья из сосновых шишек удивлять людей все сложнее.

Блюда из еловых иголок

Вам чаю черного, зеленого или елового?

Для тех, кто не желает, чтобы новогодняя красавица закончила свой век на свалке, есть множество способов дать дереву вторую жизнь, утверждают кулинарные блогеры и инстаграмные шеф-повара. Британский таблоид DailyMail опубликовал советы по приготовлению блюд из новогодней елки.

Например, из еловой хвои можно готовить отвары и чай, использовать ее как ключевой или дополнительный ингредиент маринада для мяса.

Тренд, набирающий популярность в TikTok, заключается в том, что люди используют веточки рождественских елок для приготовления чая из еловых иголок.

Чай из еловой хвои

Предварительно промытую хвою и еловые лапки заливают кипятком и кипятят несколько минут, затем отвар процеживают и пьют.

Любители елового чая утверждают, что напиток не только вкусный, но и полезный, поскольку бодрит и наполняет энергией не хуже чашки отборного кофе.

Сироп из иголок

Некоторые люди используют иголки для приготовления сладкого сиропа. Для этого добавляют их в кастрюлю с сахаром и водой и доводят до кипения.

Приправы из елки

Пикантная ель

Кулинарный обозреватель таблоида Джулия Георгалис считает, что, когда дело доходит до рождественской елки, практически все ее составляющие в том или ином виде подходят в пищу: хвоя, кора, древесина… Но есть несколько рецептов блюд с ингредиентами из елки, пользующиеся успехом у гурманов больше, чем другие.

Например, хвою ели можно использовать в качестве пряной приправы точно также, как розмарин или лавровый лист, чтобы придать свежий пикантный аромат мясу, птице или рыбе.

А в эксклюзивном еловом меню от Джулии Георгалис есть брауни с кедровой помадкой, который подается с ломтиками кедровых орешков и чаем из белой хвои.

Джулия настолько обрела успех во вкусовых и пищевых новаторствах, что даже написала книгу под названием «Как съесть свою рождественскую елку». И теперь для любителей необычных вкусовых ощущений она организует оффлайн-встречи в Лондоне.

Еще один шеф-повар, использующий хвойные ингредиенты в течение более чем двух десятилетий, — Рене Редзеви, менеджер ресторана Noma, отмеченного звездой Мишлен, в Копенгагене.

Он ответственно подходит к выбору ингредиентов для своих фирменных блюд и собственноручно собирает сосновые и еловые иголки в лесу и может на вкус определить разницу между молодым хвойным деревом и более зрелым.

Шеф-повар считает хвою невероятно универсальной: ее можно измельчать и использовать в качестве сухой приправы к блюдам или, смешав с уксусом, использовать в качестве заправки к салатам или добавлять при мариновании овощей.

Однако специалист по еловой хвое предупредил: безупречный вкус и аромат можно получить только если собирать иголки в хвойном лесу из органических деревьев, выращенных без применения пестицидов.

Праздничные напитки из елки

С елкой на брудершафт

Любители необычных вкусов и пищевых сочетаний пошли еще дальше и придумали, как из рождественской елки делать праздничные напитки.

Так, Кембриджская лаборатория джина создала несколько рождественских напитков с использованием хвойных листьев.

Среди них особенно выделяется хвойный мартини со льдом, содержащий джин, сироп розмарина и вермут, украшенный небольшой лапкой рождественской елки в бокале. Отличная альтернатива для тех привередливых гостей, кому надоела банальная оливка в бокале для мартини. Берите на заметку!

Между прочим, многие бары и рестораны с удовольствием подхватили идею и вовсю используют елку, хвою и сироп из хвои для создания рождественских коктейлей.

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