СМИ: Кабаева была на скандальной вечеринке в клубе «Мутабор» 2 4.01.2024, 9:31

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Как ее накажут?

20 декабря в столице РФ Москве прошла вечеринка для знаменитостей. Ее организовала ведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Темой вечеринки было «Almost naked» - «почти обнаженный». Российские звезды пришли на мероприятия в откровенных костюмах, а снимки, которые появились после вечеринки в Сети, вызвали «общественное возмущение».

Артистов, которые приняли участие в этой тусовке стали «отменять» в РФ, Ивлееву оштрафовали на кругленькую сумму, Киркорова и Лолиту «вырезают» со всех проектов, где они были задействованы, рекламодатели отказываются от сотрудничества.

Примечательно, но среди гостей «почти голой» вечеринки засветилась и гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с главой РФ Владимиром Путиным, пишет glavred.info.

Спортсменка на развлекательное мероприятие явилась в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте, пила шампанское и счастливо фотографировалась со «звездами».

Общественность, заметив Кабаеву на скандальном мероприятии, стала робко предлагать лишить ее спортивных званий. На что «простому народу» напомнили, что для избранных в РФ закон не писан.

Например, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на вопрос про Кабаеву следующее: «Если иногда случаются нюансы, не стоит торопиться и решать все сгоряча: образуется, успокоится, глядишь - и все наладилось. Как потом, скажем, звание возвращать? Оставьте известных спортсменов в покое!».

Представитель кремля Песков и вовсе трусливо открестился о того, чтобы хоть как-то комментировать появление Кабаевой на вечеринке. «Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает. Алина Маратовна и Минспорт справятся и без нас», - сказал он.

Официальные представители Алины Кабаевой и сама гимнастка пока не комментируют эту ситуацию. Но едва ли в Сети скоро появится видео, на котором она, по примеру Киркорова, извиняется за свое участие.

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