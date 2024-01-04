Девиз болезни Альцгеймера: два интересных момента в новогодней речи Путина 4.01.2024, 9:43

1,906

У главы РФ не просто «отклеилось» горло.

Речь главы РФ Владимира Путина по случаю наступления 2024 года была одной из самых коротких и пустых за все 20 лет во власти.

Но в ней было только два примечательных момента.

Их озвучил известный российский политтехнолог Станислав Белковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Первый момент, с его слов, - это явные признаки видеомонтажа в ролике. Это только подогрело настойчивые слухи о болезни, а то и смерти российского диктатора.

«Как-то голова Путина неуклюже наезжала на галстук, (...) что создало представление о монтаже: голова от одного человека, а туловище от другого», - объяснил Белковский.

Второй момент, который его удивил в речи Путина, - это использование нетипичной для русского языка словесной конструкции.

«Он сказал единственно важную фразу из всего выступления: «Нас хотят заставить забыть память предков».

«Забыть память» - это довольно примечательная лингвистическая конструкция, не соответствующая нормам и требованиям русского языка. Но все, чем занимается Владимир Владимирович, здесь описано довольно точно... Это, собственно, девиз болезни Альцгеймера… Он забыл память. Он полностью переписал в голове историю: не только всемирную, но и историю своей собственной жизни», - рассказал Белковский.

Так, с его слов, Путин очень любит демонизировать 90-е годы, уверяя, что это якобы было самое ужасное время.

Однако именно в этот период он совершил головокружительную карьеру, позволившую ему стать диктатором России и уже два десятилетия удерживать власть в стране.

Стоит отметить, что, согласно настойчивым слухам, диктатор РФ имеет несколько тяжелых заболеваний, в том числе болезнь Альцгеймера и онкологию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».