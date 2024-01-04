Работник минской СТО похитил у россиянина премиальный микроавтобус 4.01.2024, 9:45

Авто хотели переоборудовать в дом на колесах.

В Минске задержан работник одной из СТО. Он подозревается в краже премиального микроавтобуса.

Как рассказали в пресс-службе МВД, заявление о краже подал 43-летний гражданин России. Он попросил знакомого минчанина купить для него за границей премиальный микроавтобус. Тот получил 170 тыс. евро и обратился в компанию, которая занимается подбором и ввозом машин. После покупки микроавтобус отвезли на СТО. Его хотели переоборудовать в дом на колесах.

По версии милиции, один из работников СТО обманным путем завладел документам на машину, похитил ее и продал за границу.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

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