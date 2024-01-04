закрыть
4 января 2024, четверг, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украину вернулась последняя среди пленных девушек-морпехов, защищавших Мариуполь

3
  • 4.01.2024, 9:52
  • 9,940
В Украину вернулась последняя среди пленных девушек-морпехов, защищавших Мариуполь

Фотофакт.

Во время обмена военнопленными вчера, 3 января, домой в Украину вернулась военная морской пехоты Галина Федишин, оборонявшая Мариуполь. Она была последней среди находившихся в плену женщин-морпехов.

Об этом написал в «Фейсбуке» командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Он отметил: «Каждый из них прошел путь, который мало кто может представить. Они понесли многие потери, но не потеряли силы духа! Их возвращение - это не просто радостное событие, это символ непобедимости духа нашей нации.

Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен…

Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина