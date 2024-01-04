В Украину вернулась последняя среди пленных девушек-морпехов, защищавших Мариуполь 3 4.01.2024, 9:52

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Фотофакт.

Во время обмена военнопленными вчера, 3 января, домой в Украину вернулась военная морской пехоты Галина Федишин, оборонявшая Мариуполь. Она была последней среди находившихся в плену женщин-морпехов.

Об этом написал в «Фейсбуке» командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Он отметил: «Каждый из них прошел путь, который мало кто может представить. Они понесли многие потери, но не потеряли силы духа! Их возвращение - это не просто радостное событие, это символ непобедимости духа нашей нации.

Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен…

Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас».

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