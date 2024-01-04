«Просыпаюсь утром, а мозг работает на 120%» 17 4.01.2024, 9:57

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Белорус рассказал, как создает «лучшую версию себя».

Кажется, СМИ нашли белоруса, перепробовавшего все полезные начинания, с которыми принято просыпаться 1 января, пишет Onliner.by.

Бросить алкоголь и сигареты, отказаться от сладкого, заняться спортом, начать вставать в пять утра, медитировать и делать гимнастику во время рабочего дня — все это давно отмечено галочкой в списке достижений Дмитрия.

Минчанин уже много лет создает «лучшую версию себя», при этом не скрывает, что далеко не все привычки укореняются в его жизни. Например, подъем в пять утра оказался бессмысленным мучением, а вот отказ от алкоголя оправдал себя многократно.

«Сначала было странно не пить, когда все вокруг бухают»

Мне 36 лет, и последние 10 из них я периодически устраиваю для себя разные эксперименты и челленджи. В далеком 2013 году я увидел где-то в соцсети мем, на котором было примерно следующее: «Алкоголь полностью выходит из организма через 21 день, то есть никогда». Я задумался. А ведь реально: если пьешь даже 0,5 пива в неделю или раз в две недели, проходит меньше 21 дня. И тогда я решил провести эксперимент: что будет, если вообще не пить алкоголь?

Не «пить реже», «немножко» или «по праздникам», а вообще никогда не пить. Даже кефир и квас — для чистоты эксперимента. С этого дня все и началось.

Поначалу я не замечал никаких изменений — вообще ни-че-го! Но примерно к концу второго месяца обратил внимание, что голова стала работать как-то чище, а мысли стали более четкими.

Примерно на третьем месяце я осознал, что просыпаюсь утром, пью кофе, и через 30 минут мозг у меня работает на все 120%, хотя раньше он просыпался где-то часа через два-три после той же дозы кофеина и с той же продолжительностью сна.

Я решил, что надо продолжать. Было, конечно, странно не пить, когда все вокруг бухают, особенно на праздники. Окружающие смотрят на тебя как на идиота и постоянно предлагают что-нибудь хлебнуть — ну хоть глоточек… А потом все привыкают, и для них то, что вы не пьете, становится абсолютно нормальным. Я даже как-то пошутил и сказал: «Дай-ка хлебну пивка», — на что последовал ответ: «Ты че, э-э-э, ты же не пьешь!» Такие они, общественные стереотипы — меняются достаточно быстро.

Признаюсь, что в первые два-три месяца мне иногда хотелось что-нибудь выпить. К примеру, жара на улице, душно, ты заходишь в магазин, а там в холодильнике стоит холодное пиво твоего любимого сорта. Искушение было, но я ему не поддался. А где-то на седьмом месяце понял, что пить как-то больше и не тянет. Нюхаешь пиво — не тянет. Нюхаешь виски — не тянет. А водка совсем какая-то фу-фу-фу стала (она и была такой, а стала вообще невыносимой).

И в голове появляется мысль: а зачем вообще пить? Что от этого будет? Ну, пошатаешься, ну, потупишь немного, наутро потом голова погудит, работоспособности будет мизер, и… все. А если не пить, то завтра проснешься с ясной головой и будешь дальше достигать поставленные цели. Ничего не будет болеть, гудеть, и лени не будет. Так я не пил алкоголь шесть с половиной лет. Где-то после года просто не хотелось завершать «сухую серию», поэтому мой эксперимент растянулся на годы.

Потом у меня были очень серьезные жизненные потрясения, и я пару раз выпил. Ничего прикольного в этом не увидел. Сейчас могу раз в две-три недели выпить пива или вина за компанию, но немного. Мне не нравится, что после этого голова несколько дней думает не так ясно.

Кто хочет попробовать ощутить то, что ощущает непьющий, устройте себе челлендж на восемь месяцев. Что восемь месяцев не пить, что четыре года — ничего не меняется, ощущения одинаковые. А вот до восьми месяцев (если исходить из моего опыта), новые мысли все же приходят.

«Курить сигареты — это не мой выбор»

Эксперимент с алкоголем стал только началом. Дальше я бросил курить — после 15 лет жизни с этой странной привычкой. Это случилось примерно на пятый год без алкоголя. В какой-то день мне просто пришла в голову мысль: «Курить сигареты — это не мой выбор. Я его осознанно не принимал. А если я его не принимал, значит, это не мое и мне не нужно. И я выбираю не курить».

Бросил со второго раза. Понадобилось где-то полторы недели. Было максимально жестко (кто курил хотя бы пять лет и решил бросить, меня поймет). Все-таки когда много лет делал одно и то же, привычка встраивается в твою жизнь. Например, 15 лет подряд я утром просыпался, делал кофе и шел курить. А тут встал, сделал кофе, но курить нельзя… Появляется чувство, что чего-то не хватает. В голове мелькают навязчивые мысли, и многие на этом ломаются. Но я перетерпел — и очень этому рад.

Зато теперь я могу с уверенностью сказать: после трех-четырех месяцев курить почти не тянет, а через пару лет вообще почти забываешь, что это такое. Раз-два в месяц мысль проскакивает и быстро улетает…

Заменил сигареты бегом — успешно!

Но как все-таки не сломаться в первые недели? Для себя я понял, что сильную привычку убрать нельзя, ее нужно чем-то заменять. Я нашел замену в виде спорта. На второй или третий день без сигарет во мне было много необоснованной злости, гнева и энергии, которую нужно было тратить. И я просто пошел бегать по школьному стадиону и висеть на турниках.

Чтобы вы понимали: в школе у меня была подготовительная группа, в старших классах и универе — ЛФК (выпросил). Я в прямом смысле ненавидел физкультуру — люто. Я на нее не ходил.

Но энергию нужно было на что-то тратить. Сначала я пробежал 1 километр, потом 2,5 (никогда в жизни столько не бегал!), потом 3,5 (понял, что я все могу!), потом 5, еще раз 5, снова 5… Так и началась моя спортивная жизнь.

В один из дней я получил свою первую беговую травму (растянул икры), потому что бегал, как оказалось, неправильно. Начал изучать, что пошло не так. Понял, что не так пошло все. С моей техникой люди бегут навстречу только своему инсульту.

Я купил спортивные часы и нагрудный пульсометр, потому что фитнес-браслет неправильно трекал частоту пульса (он даже у колбасы из магазина показывает пульс, что говорить об адекватном измерении твоего пульса при беге). Дальше я загрузил в часы программу тренировок, до этого прошел тест на определение своих беговых пульсовых зон, чтобы бегать правильно и по пульсу. Учел прошлый опыт смены техники. И поставил себе цель — полумарафон (21 километр) через год. Выполнил!

Параллельно бегу меня занесло в триатлон. Участвовал в соревнованиях и прошел ¼ дистанции Ironman (сначала 1 километр плывешь, после чего 45 километров едешь на велосипеде и 10 километров бежишь).

Сейчас я оставил только бег и тренируюсь примерно четыре раза в неделю — по своей лайтовой программе с очень плавным увеличением километража. Общий недельный объем — около 12−14 километров. Для меня это просто способ поддержания формы. Для более длинных дистанций нужны грамотный тренер, хорошая программа тренировок и много-много времени. Пока у меня в приоритетах заработок денег, а не спортивные рекорды, поэтому идею с марафоном отложил.

Максимум, который я пробегал в жизни, — это 28 километров. Мне просто однажды захотелось пробежать по второму кольцу в Минске.

Дополнительно три раза в неделю я делаю гимнастику Амосова по его книге. Это набор упражнений для суставов, которые сами по себе легкие, но их нужно много раз повторять. Наклоны вперед — 100 раз, подъемы корпуса лежа — тоже 100 раз и так далее. Это необходимо, чтобы суставы постоянно работали. Рекомендую всем, у кого болит спина от долгого сидения за компьютером.

Отказался от сладкого на 60 дней и приучил себя пить воду

Разные мелкие челленджи я устраиваю себе постоянно. Пару лет назад решил попробовать не есть сахар ровно 60 дней. Вообще: если в составе продукта было написано «сахар», я его тоже не покупал.

До начала челленджа я не представлял, как можно пить кофе без сахара. Или чай. И все это без вкусняшек (особенно когда твоя девушка сама печет офигенные торты и трюфели из бельгийского шоколада). Оказалось, что все не так уж и страшно. Первые дней пять-восемь ломало, но не сильно. Дня после двенадцатого появилось безразличие. Главная сложность была в том, чтобы найти в магазине продукт без сахара. Как оказалось, его добавляют почти везде.

Из плюсов эксперимента могу отметить следующее: я до сих пор пью чай и кофе без сахара. Меня стало намного меньше тянуть к таким приторным сладостям, как эклеры, торты, конфеты, булочки, облитые шоколадом со сладкой пастой внутри. Если раньше я мог съесть шоколадку за пару часов, то сейчас мне достаточно пары квадратиков. А еще я искренне полюбил горький шоколад, хотя раньше вообще его не ел. Белый и молочный сейчас для меня невкусные: там один сахар.

В плане сброса веса я ничего не почувствовал, потому что и так был «дрыщ». У меня рост 176 сантиметров и средний вес 68−71 килограмм. Жира нет совсем, только кости и мышцы. До занятий бегом мышц, кстати, было намного меньше, я весил 56−58 килограммов.

До эксперимента с отказом от сахара я похожим образом приучил себя пить воду. Поставил задачу: пить минимум 2 литра чистой воды в день на 80 дней (из расчета 30 мл на 1 килограмм веса). По ощущениям, благодаря такому питьевому режиму, мне стало меньше хотеться спать в течение дня. С тех пор у меня всегда стоит литровая бутылка воды около компьютера, и я наполняю ее водой, пропущенной через фильтр. Раньше, когда испытывал жажду, шел делать чай, а сейчас пью чистую воду.

Научился вставать в пять утра — и продержался две недели

В какой-то момент мне очень хотелось научиться вставать в пять утра. Книга «Магия утра» и сотни уверений гуру на YouTube убеждали меня в том, что просыпаться нужно как можно раньше, чтобы успевать в жизни все и даже больше.

Несколько раз я резко встал в пять утра и понял, что долго так не протяну (на тот момент будильник обычно звонил в 07:00—07:20). Голова в течение дня была чугунная и не соображала, как нужно. Плюс ежедневные тренировки (шесть дней в неделю — тогда я готовился к старту) выматывали и заставляли тело выключаться намного раньше. Я думал: как это оптимизировать?

И тогда я решил вставать каждый день на минуту раньше, чем вчера. Изменения происходят настолько плавно и естественно, что их даже не замечаешь. Сдвиг в течение недели — всего семь минут. За месяц начинаешь вставать на 30 минут раньше. Идеально для тех, кому резкие перемены не заходят.

Точно не помню, сколько времени я шел к цели (больше 100 дней точно), но я это сделал — стал вставать ровно в пять утра. Чтобы закрепить эффект, продолжал эксперимент еще дней десять. И не почувствовал ничего особенного. Никакого просветления или чего-то принципиально нового не случилось.

Единственный плюс таких подъемов — можно начать день в тишине. Медленно проснуться, позаниматься своими делами (и никто тебе не звонит, не пишет, не дергает и не мешает). Можно спокойно помедитировать. Но при этом ложиться спать приходится намного раньше, поэтому профит сомнительный. Я быстро понял, что нет смысла себя мучить, и в течение пары недель вернулся к привычным подъемам в семь утра.

Попробовал медитировать каждый день по 10 минут

Еще один относительно свежий для меня челлендж — это попытка ввести в свою жизнь медитацию. На YouTube обещают, что у таких людей чуть ли не третий глаз открывается. Я в такой эффект не верил, но все же захотел попробовать.

Медитировать решено было минимум 10 минут в день вплоть до нового года (это был конец сентября 2022-го). Вот такой график я вел:

Что представляет собой сам процесс? Садишься в удобную позу, расслабляешься, закрываешь глаза и концентрируешься на дыхании. Если мысль переключилась с дыхания на что-то другое, не ругаешь себя за это, но возвращаешь фокус внимания на нужное тебе действие. Именно в тот момент, когда ты замечаешь, что думаешь о чем-то другом, и переводишь фокус, прокачивается «мышца концентрации».

Чтобы не следить за временем, я ставлю таймер на то количество минут, которое хочу прямо сейчас помедитировать, и забываю об этом.

Итог эксперимента следующий. Я до сих пор медитирую каждый день (то есть уже больше года). Эта привычка хорошо встроилась в мою рутину — и я не хочу от нее отказываться. Медитация действительно помогает увеличить концентрацию на задачах, это работает. Рой мыслей в голове успокаивается, особенно после пяти-шести минут глубокого медленного дыхания. И в целом ты становишься намного спокойнее по жизни, не так резко реагируешь на происходящие вокруг изменения.

Когда я перестаю медитировать, чувствую откат уже через три-четыре дня. Становится сложно сконцентрироваться на одном деле и заниматься им, не отвлекаясь. Поэтому медитации я больше не пропускаю. К настоящему времени провел за этим занятием уже 133 часа и 28 минут.

Вообще, так всегда происходит с моими экспериментами. Если тема «зашла», она просто встраивается в мою жизнь, и я ее больше не замечаю. Если не «зашла», принимаю, что это не мое, и тестирую что-то другое или видоизменяю первое и заново экспериментирую. Спустя какое-то количество таких тестов тебе без них уже становится скучно, и ты начинаешь искать новые «лайфхаки», которые можно применить в жизни, чтобы ее улучшить.

Ставить цели — это тоже искусство

Сейчас, например, я тестирую книгу «12 недель в году». В чем суть? Обычно люди ставят себе цели в начале года, но потом почти весь год проводят на расслабоне, ведь «впереди еще много времени, успеется». Когда год заканчивается, мы вспоминаем о целях и начинаем за последний месяц стараться все успеть.

Автор книги советует разбить весь год на 12-недельные отрезки и на каждый из них поставить себе конкретные цели, чтобы не было соблазна не делать ничего.

Я чувствую, что описанный подход в книге рабочий, но в моем случае ожидаемый эффект пока не достигнут. Думаю, что мне нужно адаптировать книгу под себя. В 2024 году я настроен тестировать несколько другой подход — ставить цели на короткие четырехнедельные отрезки и заниматься ими по принципу распределения нагрузки в спорте: три недели работаем эффективно, одну — на расслабоне.

А еще я хочу научиться отдыхать. Одна из целей на год — планировать свои выходные. Дело в том, что у меня их нет, а в отпуске я последний раз был в 2013 году. Сейчас хочу жестко ограничить работу по воскресеньям. Посмотрим, что из этого получится.

Вместо итогов

Уверен, что таких экспериментаторов, как я, очень много. Но если вы относитесь к категории тех, кто еще не начал что-то менять в своей жизни, однозначно стоит попробовать.

Каждый день мы по несколько сотен раз делаем выбор — осознанно или неосознанно. Провести выходные на диване, смотря телик, как в прошлый и позапрошлый раз, или сломать привычный шаблон и сходить на выходных в парк, где ты ни разу не был? Кайфануть от того, что увидел, и спланировать следующую поездку, чтобы не затянуло обратно в привычное лежание на диване? Это достойный выбор.

Зайти после работы в магазин и автоматически закинуть баночку пива в корзину просто потому, что делаешь так всегда? Или остановить себя и попробовать положить сегодня вместо пива бутылку натурального гранатового сока? А потом начать эксперимент: что будет с моим самочувствием, если я буду пить по литру гранатового сока в неделю в течение трех месяцев? Прямо там, в магазине, и начать что-то новое. Изменения начинаются ровно в тот момент, когда ты принимаешь такое решение.

Спустя пару-тройку таких экспериментов ты словно просыпаешься и понимаешь, что никто, кроме тебя, ничего в твоей жизни улучшать не будет. И пока ты не выберешь перемены осознанно, жизнь будет просто пролетать мимо. И только к старости может прийти понимание, что это не то, чего ты всегда хотел, а исправлять будет уже поздно.

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