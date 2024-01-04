Пионтковский: 200 самолетов НАТО решат исход войны 4 4.01.2024, 10:04

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А падение Крыма шокирует россиян.

Две сотни боевых самолетов F-16, которые Запад способен предоставить Украине, решат исход войны.

Истребители могут быть переданы Киеву даже без принятия на Западе решения о дополнительном финансировании.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Исход войны могут решить 200 самолетов. Это просто решает исход войны. Много статей в последнее время о самолетах F-16... В различных военных конфликтах по всей планете они (F-16) сталкивались в бою с (российскими - ред.) Су за последние лет 10 не раз. Результат: 56:0 в пользу F-16. То есть в воздушных схватках между самолетами было сбито 56 Су-35 и ни одного F-16. Я думаю, этот вопрос (предоставление Украине истребителей - ред.) может быть решен и без какого-то дополнительного финансирования», - отметил Пионтковский.

При этом аналитик не сомневается, что США одобрят дополнительную помощь для Киева.

«Не могут так унизить себя Соединенные Штаты, отказав в этом финансировании», - добавил эксперт.

Кроме того, Пионтковский выразил уверенность, что освобождение Украиной Крыма станет настоящим шоком для россиян.

«Громадное политическое и психологическое воздействие падение Крыма окажет на российское общество и власть... Сценарий победы он очевиден и полностью в руках Соединенных Штатов», - подчеркнул политолог.

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