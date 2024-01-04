Генералу Юрию Захаренко сегодня бы исполнилось 72 года 3 4.01.2024, 10:14

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Мы помним.

4 января 1952 года родился Юрий Захаренко – бывший министр внутренних дел Беларуси, который 7 мая 1999 года был похищен «эскадронами смерти» и, по показаниям многочисленных свидетелей, убит режимом Лукашенко.

Его дочь Елена вспомнила, каким был отец. «Он всегда был лидером, всегда порядочным, всегда верным своим принципам», рассказала она «Белсату».

Сегодня бы исполнилось 72 года генералу Юрию Захаренко – бывшему главе МВД Беларуси, исчезнувшему в 1999 году.

В разговоре с «Белсатом» его дочь Елена вспомнила, каким был отец:

«Он всегда был лидером, он всегда шел вперед. Он был всегда порядочным, всегда верным своим принципам».

Время, когда Захаренко работал в системе МВД, называли «золотым временем следствия», говорит Елена, так как «он принес много преобразований, был реформатором».

По словам дочери, у отца был огромный авторитет среди подчиненных, потому что его фамилия «ассоциировалась с честью и порядочностью».

«Никогда он не шел против народа, он шел вместе с законом, а впереди – справедливость и вера в будущее. Когда происходили массовые акции, было оцепление, и никому не разрешалось подходить к Дому правительства. Папу узнавали даже без униформы, и сотрудники милиции расходились в стороны. И он беспрепятственно проходил. То есть авторитет был огромным», – упомянула Елена Захаренко.

Она признается, что мало времени проводила с отцом, так как почти все свое время он отдавал работе. «Он почти никогда не бывал дома. Он приходил очень поздно. В субботу его никогда не было. Может быть, в воскресенье немножко он проводил с нами время. Он был полностью предан своей работе. Он считал, это его профессиональный долг, это часть его жизни. Мы знали, что все, что он делает, он делает ради того, чтобы победил закон и справедливость», – отметила собеседница «Белсата».

Несмотря на пост министра, Юрий Захаренко вел себя скромно и не хвастался своим положением, говорит его дочь.

«Папа никогда не хотел и никогда не показывал своего служебного положения и не позволял нам. Мы ездили на простой машине, даже когда он уже находился на посту министра внутренних дел. Он просто так помогал нашим соседям – кого-то привезти, подвезти, потому что он был очень сердечный и эмоциональный, несмотря на его строгий вид», – рассказала Елена.

Юрий Захаренко после увольнения с должности главы МВД в 1995 году ушел в оппозицию к Лукашенко, был членом Объединенной гражданской партии. Он исчез 7 мая 1999 года и, вероятно, был убит. В том же году пропали без вести бывший председатель Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

В причастности к этим преступлениям подозреваются бывший глава администрации Лукашенко Виктор Шейман, бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, а также тогдашний командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.

Несколько лет назад о причастности к исчезновению оппозиционных политиков заявил бывший боец СОБРа Юрий Гаравский. По его версии, Захаренко, Гончара и Красовского убил Павличенко выстрелами в спину.

В прошлом году в сентябре суд в Швейцарии не нашел доказательств вины Гаравского в насильственном исчезновении оппозиционеров, так как «на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа». Суд пришел к выводу, что тот, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается непонятной. «Возможно, он слышал об этом от коллег», – не исключил судья.

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