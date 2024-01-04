Давай, папаша, собирайся! 4 Альфред Кох

4.01.2024, 10:21

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Сдувается главный российский «вояка».

Прошел один год и триста двенадцать дней войны. Судя по сегодняшним картам ISW на фронте ничего не поменялось. Все плюс-минус также как вчера. И это только укрепляет меня (и не только меня) в мысли, что весь путинский пиар о его возросшей мощи - не более, чем обман и даже, возможно, самообман.

А тем временем в интернете уже постят видео с убитыми российским солдатами-женщинами. Это заключенные из женских колоний, которых навербовали, с понтом, в медсестры, а бросили в мясные атаки как обычных бойцов. Вот таким образом идет путинское пополнение. Таким макаром прирастает мощь его армии, которая так впечатляет «качественную» западную прессу.

Скоро уже древних стариков из путинских богаделен погонят на передовую под обещание белой «Лады» детям… Давай, папаша, собирайся! Все равно ты не сегодня завтра кони двинешь, а так хоть от тебя память детям останется… Вот здесь закорючку свою поставь, а данные паспорта я сам впишу.

Ты хоть не забыл как из калаша стрелять? А, впрочем, зачем тебе автомат если ты почти слепой… Вот тебе лопатка. Смотри - не потеряй! И давай, за родинку, вперед… Вон туда беги, в ту сторону… Ну, извини-извини: не беги, а иди… Б-дь, ползи, что ли… Короче, вон туда.

Э-хе-хе… Грехи наши тяжкие… Помолиться что ли, за упокой души раба Божьего… Эй, дед! Как тебя зовут-то? Зовут, говорю, как? Господи, он еще и глухой… Ай, ладно, иди, я сам посмотрю: паспорт-то у меня…

А по бумагам - четыреста тысяч с гаком контрактников! Чин-чинарем! Вождю доложим - он нам чего-нибудь украсть разрешит. Миллиардик-другой из казны. За труды наши благие… Во славу отечества. И звездочку на погоны, и орденок на грудь… Пущай висит - есть не просит.

Ладно, не будем о грустном. Сегодня, при посредничестве ОАЭ, произошел один из самых масштабных обменов пленными между Украиной и Россией. В Украину из российского плена вернулись 230 человек, а в Россию из украинского - 248.

Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена военнопленными РФ и Украины обусловлено налаженными отношениями Абу-Даби с обеими сторонами конфликта. Об этом сообщается в заявлении МИД ОАЭ: «Успех посреднических усилий стал следствием крепких дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной».

Россияне второй день подряд обстреливают Харьков. В результате обстрела Харькова вчера, 2 января, пострадали 62 человека, из них 6 – дети, одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети, двое взрослых в тяжелом состоянии.

Россияне обстреливают Харьков, в основном, зенитными ракетами С-300, которые для поражения наземных целей не приспособлены. Поэтому они бьют крайне неточно и понять толком куда ими хотели попасть - невозможно. Россияне утверждают, что они целятся в военные объекты, но по-факту это далеко не так.

Так, например, вчера они попали в школу. Да так сильно, что заодно повредили городской водопровод. Теперь десять тысяч харьковчан сидят без воды… Расскажите это Путину, который давеча опять врал, что его армия стреляет только по военным целям и исключительно высокоточным оружием.

Брехня про обломки ракет, которые падают по вине украинской ПВО (поскольку та их сбивает) - тут не канают: обломки могут, конечно, упасть на крышу школы и даже, наверное, вызвать пожар, но пробить землю так, чтобы повредить водопровод - это им не под силу. Так может сделать только прямое попадание самой ракетой… Впрочем, о чем я говорю: Путину хоть плюй в глаза - все божья роса…

И вот, кстати, обстрел наземных целей зенитными ракетами - он, что: от «роста мощи» или от безысходности? То-то же и оно то же… И я про то же… Сдувается вояка. Ей-ей. Терпение, господа. Терпение! Не на тех напал, гнида. Ох, не на тех…

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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