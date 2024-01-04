Белорусов ждут восемь изменений по больничным 1 4.01.2024, 10:45

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Больничные начнут выплачивать по новым правилам.

Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, или попросту говоря больничные, в 2024 году в Беларуси будут насчитывать и выплачивать по новым схемам. Изначально планировалось, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года, это следовало из постановления правительства, принятого 30 декабря 2022 за №945.

Но в середине декабря 2023 года появилась информация, что новшества по больничным в Беларуси вступят в силу не с 1 января, а с 1 июля 2024, отмечает «Комсомолка».

«Такой перенос сроков обусловлен необходимостью увеличения по запросам предприятий и организаций периода апробации программного обеспечения к новому порядку информационного взаимодействия с территориальными органами Фонда социальной защиты населения», - пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Что изменится при оформлении больничных в 2024

Нового в начислении больничных много, но основных моментов – пять. Это минимальный размер больничного, который с 1 июля будет зависеть от размера минимальной заработной платы; для людей, работающих более 10 лет, размер больничного будет увеличен; увеличится размер среднедневного заработка, применяемый для расчета больничных; больничные будут насчитывать только по основному месту работы, но с учетом заработка у всех работодателей. И последнее - право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

Нововведения, по мнению Минтруда и соцзащиты Беларуси, позволят соблюсти «принцип социальной справедливости», а именно: дольше уплачиваешь налоги в ФСЗН – больше получаешь при оформлении больничного листа. Кроме того, разгрузят бухгалтеров предприятий - они уже не будут заниматься назначением и расчетом этого пособия.

Кроме того, Минтруда надеется, что уйдут бухгалтерские ошибки при расчете размеров больничных за счет того, что ФСЗН централизованно, с учетом данных персонифицированного учета, который ведет уже 20 лет, будет проводить расчет среднего заработка и продолжительности уплаты взносов на социальное страхование и предоставлять эти данные бухгалтериям.

Больничные при отсутствии основного места работы, при нарушениях

Дополнительные нормы регулирования порядка выплаты по больничным листкам определены постановлением правительства от 12 декабря 2023. Этот документ и перенес сроки новшеств по больничным на полгода. Кроме переноса, как пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси, определились, как назначать больничные людям, которые, не имея основного места работы, трудятся по совместительству. Им больничный назначат по месту работы по совместительству.

Второе новшество, которое вступит в силу уже 1 января 2024, – если при проведении проверки будет установлено нарушение при оформлении больничного, то больничный лист можно будет дооформить.

«В случае отказа от выполнения дооформления больничных проверяющий вправе не принять к зачету выплаченные суммы пособий, которые в дальнейшем подлежат возмещению нанимателем», - отмечают в Минтруда и оговариваются, что работник при этом не пострадает - с него ничего не удержат.

Больничный с 1 июля 2024, как начисляют, если работаешь больше 10 лет, меньше 10 лет

Управляющая Фондом соцзащиты населения Минтруда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова отмечала, что по новым правилам тем, кто работает и платит взносы в ФСЗН 10 и более лет, больничный будут оплачивать на 100% с самого первого дня и будут так оплачивать весь срок нахождения на больничном (здесь подробнее).

А вот те, кто трудится пока менее 10 лет, больничный будет оплачиваться в размере 80% утраченного среднедневного заработка.

Подходы не изменились для тех работающих, кто и раньше имел право на 100% утраченного заработка, – это мамы или папы, которые идут на больничный с ребенком, и женщины по беременности и родам, уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Минимальный больничный с 1 июля 2024

Те, кто зарабатывает мало, с 1 июля 2024 по больничному получат втрое больше, чем сейчас. А все потому, что выплаты по больничным привяжут к минимальной зарплате, а не к половине бюджета прожиточного минимума (БПМ) как сейчас.

Так, например, в декабре 2023 минимальная зарплата составляет 626 рублей, а 50% БПМ - 183,9 рубля.

«Таким образом минимальная выплата (по больничному листу – Ред.) вырастет в три раза», - уточнила Юлия Бердникова.

Расчет больничных с 1 июля 2024

При начислении больничных в Беларуси с 1 июля 2024 года будет учитывать зарплата не за 6 последних месяцев, как сейчас, а за предыдущие 1,5 года. Получается, что в это время может войти и зарплата на работе, с которой, например, человек уже успел уволиться, если, конечно, везде аккуратно перечислялись взносы в ФСЗН.

Больничный у совместителей с 1 июля 2024

С одной стороны, работникам, которые трудятся по совместительству, новшества по расчету больничного, которые вступят в силу летом 2024 выгодны, а с другой – не очень. Плюс для них в том, что станут учитывать заработки со всех мест работы. Минус в том, что если по основному месту работы на больничном, но все же были силы трудиться по совместительству, то больничный не оплатят .

Что увеличит больничный с 1 июля 2024

На сумму по больничному листу в 1 июля 2024 будут влиять все разовые выплаты в зарплату, а это может быть матпомощь или выплаты на оздоровление к отпуску. Сейчас такого нет. Это должно положительно повлиять на величину выплат по больничному, потому что поднимет размер среднедневного заработка, с которого начисляются пособия по временной нетрудоспособности.

Больничные для работающих по договору подряда 2024

Людям, которые трудятся по договору подряда, больничные будут начислять немного иначе, чем всем остальным. Несколько таких договоров влекут за собой выплаты пособия по временной нетрудоспособности на каждый документ.

Вариант, когда у работника есть и основное место работы, и он подрабатывает еще где-то по договору подряда влечет за собой два разных расчета больничных. Одно пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться по трудовому договору, а второе - по гражданско-правовому договору, или договору подряда.

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