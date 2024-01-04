Полковник ВСУ: Будут пылать пять российских областей 2 4.01.2024, 10:47

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Дело не только в операциях украинского спецназа.

Все более интенсивно война переходит на территорию России. К этому прилагают усилия не только некачественные ракеты оккупантов и устаревшие самолеты, но и украинские Силы спецопераций.

Эффективность и перспективы ударов по территории агрессора проанализировал для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Взрывы в России

2 – 3 января было очень неспокойно в Белгороде. На видео из сетей фиксируется множество вспышек, прилетов, взрывов.

«Это делается для того, чтобы обезопасить Харьков от ударов ракетами С-300 и «Искандерами» с местного аэродрома на севере Белгорода, прикрывающегося городом от украинских ракетных ударов», – заметил полковник в запасе.

Он предположил, что бить могли с РСЗО «Смерч», «Ольха» или ракетного комплекса «Точка-У» дальностью 70 – 120 километров.

Вероятно, дальше будет продолжаться работа по Белгородскому аэродрому, с которого так цинично и жестоко обстреливают украинский Харьков.

Рядом с Белгородом «хлопок» также посетил Курскую область.

В 5 приграничных российских областях: Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской расположены около 40 аэродромов, которые в ближайшее время будут возможными целями для ударов ВСУ.

«Также следует не забывать о силах внутреннего сопротивления, которые возникают в этих «народных республиках» и работают как корректировщики, выполняя определенные действия по уничтожению военных объектов на территории России», – добавил Свитан.

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