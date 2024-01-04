Оккупант из Казани, обещавший «валить» ВСУ, поплатился за угрозы

Оккупант из Казани, обещавший «валить» ВСУ, поплатился за угрозы9
- 4.01.2024, 11:00
- 6,696
Карму в действии показали на видео.
Российский военный из Казани, который записывал видео с угрозами украинцам с передовой, получил тяжелое ранение в голову в ходе боевых действий в Украине, передает dialog.ua.
Отправившись на войну и находясь на передовой, улыбавшийся российский военный записал кадры с угрозами украинским военным на камеру мобильного телефона, опубликовав видео в Сети.
Однако уже вскоре оккупант получил тяжелое ранение - он опубликовал снимок из больничной палаты, на котором с перебинтованной головой сидит на кровати госпиталя.
После ранения он выжил, что с двумя остальными героями видео - неизвестно.
По всей вероятности, осколок попал в голову оккупанту чуть ниже правого глаза.
«Карма в действии», - комментируют видео пользователи соцсетей.