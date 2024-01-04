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Оккупант из Казани, обещавший «валить» ВСУ, поплатился за угрозы

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  • 4.01.2024, 11:00
  • 6,696
Оккупант из Казани, обещавший «валить» ВСУ, поплатился за угрозы

Карму в действии показали на видео.

Российский военный из Казани, который записывал видео с угрозами украинцам с передовой, получил тяжелое ранение в голову в ходе боевых действий в Украине, передает dialog.ua.

Отправившись на войну и находясь на передовой, улыбавшийся российский военный записал кадры с угрозами украинским военным на камеру мобильного телефона, опубликовав видео в Сети.

Однако уже вскоре оккупант получил тяжелое ранение - он опубликовал снимок из больничной палаты, на котором с перебинтованной головой сидит на кровати госпиталя.

После ранения он выжил, что с двумя остальными героями видео - неизвестно.

По всей вероятности, осколок попал в голову оккупанту чуть ниже правого глаза.

«Карма в действии», - комментируют видео пользователи соцсетей.

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