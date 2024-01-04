Пробирка с Соловьевым и Скабеевой Александр Невзоров

4.01.2024, 11:04

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Россия принюхалась к самой себе.

Стандартный случай. Польский шахматист вежливо, но презрительно отклоняет попытку русского поздороваться «за руку».

Тут нет ничего личного. Шахматисты не знакомы.

Но все объяснимо. Было бы необъяснимой странностью подать руку работнику Освенцима.

Все, что вытворяет Россия и в войне, и внутри себя самой, дает цивилизованному миру полное право и на русофобию и на презрение к русским и всему русскому ( исключения есть, но они погоды не делают).

Россия же принюхалась к самой себе. Она перестала ощущать издаваемую ею криминальную вонь. От русских пахнет трупами Бучи, подлостью путина и всемирной бедой. Просвещенная Европа затыкает носы и рук не подает.

Все справедливо.

Сами же русские удивляются. Не понимают «в чем дело?»

А дело в том, что они-то живут в пробирке, наполненной ядовитыми газами соловьева-скабеевой. Газы обеспечивают устойчивую эйфорию, самолюбование и сладость бытия.

Русские упорно не желают знать правды о войне и пакостях своего диктатора.

Но весь-то мир знает.

Более того, он знает и про 80% поддержки русским народом кремлевского садиста.

Здесь Запад, не вдаваясь в тонкости и не желая разбираться в природе этого дикого факта, обоснованно записывает в садисты и извращенцы вообще все население России.

Александр Невзоров, t.me

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