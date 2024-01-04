Гродно засыпает снегом 2 4.01.2024, 11:12

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Введен план «Погода».

Гродненскую область засыпал снег, на дорогах аварии — и синоптики обещают продолжение. ГАИ ввело план «Погода» и предлагает помощь, а в Triniti просят пользоваться нижними парковками, чтобы не скользить на подъемах, пишет hrodna.life.

Снегопад в первый рабочий день после праздников принес много проблем: авария с вылетом в кювет и переворотом была на трассе М6, в кювет вылетела машина по дороге на Гожу, на объездном кольце в сторону Южного. Авария случилась на Горновых. За Волпой по дороге на Волковыск временно перекрывали дорогу, чтобы достать из кювета микроавтобус. На Фолюше столкнулись сразу три автомобиля.

На парковке в Triniti минивэн повредил бампер об ограждение: пытался заехать на верхний ярус паркинга со стороны проспекта Клецкова, но забуксовал на льду. В администрации ТРК Triniti просят из-за погодных условий временно пользоваться нижними уровнями парковок.

Ближе к вечеру на трассе М6 между 269 и 270 км, на первом спуске из Гродно, на отбойниках заметили висящий Nissan Primera. В машине никого не было. Три колеса ыбли подняты в воздух, в салоне запотевшие стекла, включена аварийка. Другие машины останавливались, чтобы помочь, из-за этого складывались аварийные ситуации. Свидетели вызвали ГАИ.

На проспекте Лебедева возле «Химволокно», похоже, машина выехала на встречку.

Ввели план «Погода»

На большей территории Гродненской области из-за снегопада 3 января ГАИ ввела план «Погода». Сотрудники ГАИ круглосуточно мониторят состояние улично-дорожной сети и сопровождают снегоуборочную технику. На дороги вывели дополнительные наряды ГАИ. В ГАИ просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию, быть внимательным при проезде пешеходных переходов, закруглений дорог и перекрёстков. Пешеходам советуют переходить дорогу только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости лучше использовать световозвращающие элементы.

Наряды ГАИ готовы помогать водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию на дороге. В этом случае предлагают звонить по телефону 102.

Энергетики готовятся к проблемам

«Гродноэнерго» перешло в режим повышенной готовности: морозы и шквалистый ветер могут серьёзно повредить линии электропередач. Энергетики отслеживают погоду в реальном времени, и при необходимости привлекут дополнительные ремонтные бригады. На предприятии порядка 20 аварийно-спасательных бригад. В каждом районе круглосуточно дежурит своя бригада.

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