Десятки белорусских районов столкнулись с напряженной ситуацией на рынке труда

Десятки белорусских районов столкнулись с напряженной ситуацией на рынке труда5
- 4.01.2024, 11:04
- 2,226
Больше всего — в Витебской области.
В Беларуси в 23 районах «напряжённая ситуация на рынке труда». Соответствующий перечень в конце 2023-го утверждён постановлением «правительства». Документ в четверг опубликован на Национальном правовом интернет-портале РБ.
Наиболее в списке представлено районов Витебской области (восемь): Бешенковичский, Верхнедвинский, Поставский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский и Шумилинский. На втором месте Могилевская область (семь): Дрибинский, Кличевский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский и Чериковский районы.
На третьем месте Гомельская область (четыре): Ельский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский районы. В Брестской области «напряжённая ситуация» в Ивацевичском и Малоритском районах, в Гродненской и Минской областях-в Дятловском и Вилейском районах соответственно.
В последние годы, после того как из Беларуси уехали сотни тысяч человек, на рынке труда ощущается недостаток работников.