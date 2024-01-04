Десятки белорусских районов столкнулись с напряженной ситуацией на рынке труда 5 4.01.2024, 11:04

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Больше всего — в Витебской области.

В Беларуси в 23 районах «напряжённая ситуация на рынке труда». Соответствующий перечень в конце 2023-го утверждён постановлением «правительства». Документ в четверг опубликован на Национальном правовом интернет-портале РБ.

Наиболее в списке представлено районов Витебской области (восемь): Бешенковичский, Верхнедвинский, Поставский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский и Шумилинский. На втором месте Могилевская область (семь): Дрибинский, Кличевский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский и Чериковский районы.

На третьем месте Гомельская область (четыре): Ельский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский районы. В Брестской области «напряжённая ситуация» в Ивацевичском и Малоритском районах, в Гродненской и Минской областях-в Дятловском и Вилейском районах соответственно.

В последние годы, после того как из Беларуси уехали сотни тысяч человек, на рынке труда ощущается недостаток работников.

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