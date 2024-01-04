«Путин действует за пределами здравого смысла» 2 4.01.2024, 11:40

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Геннадий Гудков

Эксперт предположил, решится ли диктатор напасть на страны Балтии.

Россия может масштабировать войну в Украине и вступить в прямой конфликт со странами-участницами НАТО, в частности, странами Балтии. Это необходимо Владимиру Путину, чтобы обосновать постоянное наращивание вооружения и увеличение российской армии.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил «24 Каналу», что учитывая действия Путина в частности по войне в Украине, нельзя исключать того, что он решится на такой шаг. А высказывания и поведение главы Кремля только усиливают эти опасения.

Действует за пределами здравого смысла

Если руководствоваться здравым смыслом и логикой, то эту войну Путин вообще не должен был начинать, ведь воевать в Украине – это самоубийство для него.

«Война в Украине может закончиться для него фатально, а тем более конфронтация с НАТО», – подчеркнул Гудков.

Однако очевидный факт, по его мнению, что Путин – неадекватный, он действует за пределами здравого смысла и не видит реальной картины происходящего.

«В этих условиях исключать эскалацию мы не имеем никакого права. Вероятность такого сценария низка, но она существует. Мы не можем понять степень безумия Кремля, поэтому исключить войну с НАТО нельзя», – подчеркнул российский оппозиционер.

Возможно нужен болезненный пинок

В то же время, конфликт между Россией и странами НАТО нагнетается. Триггером может стать любая ситуация.

«Я начинаю рассуждать достаточно цинично, а может, пусть Запад поймет, с кем он имеет дело, и у него наконец исчезнут последние сомнения в отношении Путина. Если западные страны не верят, что Путин сумасшедший и способный совершить катастрофу, то им нужен хороший, болезненный пинок. Возможно, Путин решится на него, чтобы им было понятнее, кто есть Путин и как с ним нужно поступить», – отметил Геннадий Гудков.

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