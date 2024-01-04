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Как снегопад в Беларуси поднял настроение детям

  • 4.01.2024, 11:41
Как снегопад в Беларуси поднял настроение детям

Забавный видеофакт из Гродно.

Снегопад в Беларуси испортил настроение водителям, зато поднял его детворе. А одному ребенку в Гродно на днях было особенно весело: его доставила домой с горки настоящая «ездовая» такса, пишет NewGrodno.by.

Собаку по кличке Скай буквально запрягли в санки, в которых сидел ребенок, и пес прокатил своего пассажира по всему двору.

— Необычный способ доставки понравился и самому пассажиру, и прохожим. Некоторые говорили, что у них в детстве была похожая мечта, — рассказали очевидцы.

Однако такой способ транспортировки все же небезопасен, предупреждает издание. Собака может чего-то испугаться или же, наоборот, за кем-то погнаться и потянуть санки либо тюбинг за собой, например, на дорогу.

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