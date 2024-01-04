Украинский дрон-камикадзе догнал группу из пяти оккупантов 4.01.2024, 11:46

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Что было дальше?

Украинский дрон-камикадзе догнал вражескую группу из пяти оккупантов, бежавших с поля боя и хотевших спрятаться за поврежденной бронемашиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Калории потрачены бесполезно. Бежать надо было, когда Путин позвал на «спецоперацию».

Видео и блестящая работа воинов подразделения «Sky Hunters» из 65-й отдельной механизированной бригады», - отмечает автор публикации.

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