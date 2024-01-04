Белорусский автобус опять горел в Санкт-Петербурге 2 4.01.2024, 11:49

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Сообщения о возгораниях автобусов МАЗ поступают из России регулярно.

3 января в Санкт-Петербурге снова полыхал лазурный белорусский МАЗ. Горящий автобус попал на видео на улице Руставели.

Как сообщает «Фонтанка», автобус принадлежит транспортной компании «Домтрансавто». Водитель сам справился с огнем, МЧС не вызывали.

В компании заявили, что произошло воспламенение отработанных газов. Пассажиров в салоне не было.

Сообщения о возгораниях автобусов МАЗ поступают из России регулярно. Особенно много таких случаев в Санкт-Петербурге. В 2022 году «Домтрансавто» снимала с маршрутов партию МАЗов и отправляла партию автобусов на экспертизу после нескольких пожаров. В 2023 году в городе на время приостанавливали эксплуатацию автобусов МАЗ из-за частых возгораний.

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