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Ругали «ножки Буша», а докатились до турецких яиц

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.01.2024, 11:54
Ругали «ножки Буша», а докатились до турецких яиц

Новый символ унижения России.

«Ножки Буша», американские куриные окорочка, превратились для скрепной общественности в символ унижения России.

Но вот кинулись за яйцами в Азербайджан и Турцию. Сегодня Россельхознадзор сообщил, что через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» (Дагестан) в Россию ввезли первую партию яиц из Турции в количестве 19,3 т (316,8 тыс. шт.). Обратите внимание – каждая сотня яиц на учете.

Скажите, скрепная общественность, это тот самый путинско-лавровский «поворот на восток»? Вы туда за яйцами что ли страну завернули? В этом был гениальный план мести Америке? Показать, как классно путинские умеют закупать яйца у Алиева и Эрдогана? Куда лучше, чем поставлять пшеницу в Африку?

Слушайте, любители Путина, а, может, вам выходить навстречу эшелонам с турецкими яйцами? Гимны благодарственные петь. Осенять путь вагонов, спасающих Россию, крестным знамением. И портреты, портреты Путина на станции выносите.

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