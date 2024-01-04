Какие недорогие однокомнатные квартиры предлагают в начале 2024 года в Минске 4.01.2024, 12:04

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Первый месяц года – обычно наименее активный период на рынке недвижимости.

Зачастую люди торопятся завершить все дела до конца года. И тогда январь становится менее конкурентным среди покупателей. Как раз в это время сделку можно провести наиболее выгодно. Хотя квартиру дешевле $40 тыс. в Минске сложно найти.

Myfin.by показывал недорогие варианты однокомнатных, которые можно найти в Минске в начале 2024 года. Выбирали только те, где есть жилой ремонт.

Квартира на Ангарской, $29 500

Это самый бюджетный вариант жилья в Минске, хотя стоит сказать, что это даже не квартира. За эти деньги продают небольшое административное помещение площадью 16 кв.м, из которого сделали полноценную квартиру с хорошим ремонтом, раздельными кухней и комнатой, а также совмещенным санузлом с душем. Продают с мебелью и техникой. Находится она в 13 минутах ходьбы от станции метро «Могилевская».

Квартира на Герасименко, $40 000

Разрыв в цене с предыдущим вариантом составляет $10,5 тысячи, но это одна из самых дешевых полноценных квартир (не домов, долей или административных помещений). Находится она на 9-м этаже панельной девятиэтажки 1984 года постройки, площадь – 32,4 кв.м. Эта квартира также в районе Ангарской, но, в отличие от предыдущей, до метро придется идти пешком около 35 минут или подъехать на общественном транспорте.

Квартира на Казинца, $40 500

Квартира находится в микрорайне Курасовщина, так что из доступного транспорта рядом будут только троллейбусы и маршрутки. Это панельный дом 1977 года постройки, площадь – 34,6 кв.м. Не стоит ожидать хорошего ремонта за эту цену, но в квартире аккуратно постелен линолеум, поклеены обои.

Квартира на Чигладзе, $41 500

Однокомнатная квартира площадью 22 кв.м, при этом площадь комнаты составляет всего 11,4 кв.м, зато есть балкон. Находится она в кирпичном доме 1971 года постройки на 5-м этаже. Капитальный ремонт дома был проведен в 2021 году. До станции метро «Пушкинская» можно добраться за 6 минут на общественном транспорте. Также неподалеку находится несколько крупных торговых центров и парк. В квартире жилой ремонт.

Квартира на Рокоссовского, $42 000

Квартира в кирпичном доме 1975 года постройки на 5-м этаже. Находится она в Серебрянке, в 10 минутах ходьбы от трамвайных путей и в паре минут от наземного транспорта. Площадь квартиры – 33 кв.м. В квартире не новая, но жилая отделка: в санузле плитка, окна пластиковые, но кухня нуждается в косметическом ремонте. Только в 2023 году закончили капитальный ремонт дома.

Квартира на Асаналиева, $43 000

Вариант в 10 минутах ходьбы от строящейся станции метро «Неморшанский сад», которую собираются открыть уже в этом году, а сам дом находится в микрорайоне Серова. Дом девятиэтажный, 1985 года постройки. Квартира находится на 6-м этаже. Капитальный ремонт дома провели в 2019-м. Ремонт аккуратный, окна пластиковые, застекленная лоджия, оставляют шкаф-купе.

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