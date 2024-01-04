Бой с деградантом 1 Anti-Colorados, Defence-Line

4.01.2024, 12:33

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Шанс не упущен.

Нечаянно получилось такое себе продолжение темы, которую мы разворачивали на протяжении двух материалов, о правилах ведения войны, как о частном проявлении отставания мировоззрения цивилизованного мира от стремительно меняющихся обстоятельств. По большому счету, преимущество можно получить тогда, когда ты не просто быстро и адекватно адаптируешься к изменившимся условиям, но предвидишь эти изменения и способен подстроиться к тому, что пока еще не очевидно.

Собственно говоря, в этом простом механизме нет ничего нового и примерно по таким правилам действовала эволюция. Как только наступали какие-то резкие изменения условий жизни, все виды, которые оказались не способными быстро меняться или не имели каких-то способностей, которые помогают выжить именно в такой обстановке – очень быстро вымирали, а на их место приходили новые виды, более приспособленные к тому, что их окружает. И в конце концов, в выигрыше остались те виды, которые каждый раз показывали удачную форму и скорость в плане изменений. Все остальное находят в виде окаменелостей или отпечатков в горных породах.

Тоже самое и сейчас. Западная цивилизация сама на себя наложила столько обременительных ограничений, что иногда кажется, что его теоретики забыли о том, что мир не стоит на месте и рано или поздно – наступят какие-то кардинальные изменения, которые станут испытанием всего того, чем живет данная цивилизация. Очевидно, что прямо сейчас происходят именно такие события, на которые надо реагировать быстрыми и кардинальными изменениями. А для того, чтобы их начать, надо хотя бы вылезти из теплой ванны, поскольку скоро не будет ни теплоты, ни ванны.

И вот тут оказывается, что на эти темы легко рассуждать, но труднее – действовать именно в правильном направлении и вот почему. Дело в том, что целый ряд глупых и однозначно вредных правил сделали западную цивилизацию неповоротливой и это почувствовали те, кто готов быстро и кардинально меняться. И вот тут важным оказывается направление изменений. Западная цивилизация движется по пути усложнения или если перейти на философские понятия – от простого к сложному. Собственно говоря, это – направление всей эволюции целиком, и каждого ее сегмента, в частности.

Но в такой конструкции мировосприятия имеется одно спорное и опасное допущение, возведенное в ранг постулата или аксиомы. Изначально считается бесспорным сам вектор развития всего по пути усложнения и считалось, что именно тот, кто окажется наиболее успешным по пути усложнения, окажется в выигрыше. Но история говорит о том, что в определенные моменты резких изменений самые совершенные и сложно организованные живые существа вымирали полностью, а оставались живыми примитивные.

В таком случае, вектор развития не может быть величиной абсолютной, а главным должна быть скорость изменения или же адаптация. Но как известно, движение по пути усложнения всегда тяжелее, чем обратный процесс. И если кто-то сознательно становится на путь деградации, то скорость его изменений окажется выше просто потому, что движение происходит в область известного, а усложнение всегда направлена в область неизвестного. Здесь мы не станем выпендриваться и рассуждать о понятиях энтропии и ее противоположности – анизотропии и в каком направлении движение идет с меньшими усилиями, а просто оттолкнемся от того, что та же федерация уже явно движется в обратном направлении, набирая ход.

Проще говоря, окончательно утратив даже иллюзию гонки с Западом, которую демонстрировал совок своим «догоним и перегоним Америку», путинская федерация прямо сейчас выстраивает что-то в стиле неофеодализма, с элементами рабовладения или капитализма в стиле декаданс. Тем не менее, путинская шайка даже не стесняется того, что берет за образец то, что уже было в прошлом и из его кусков пытается слепить странного гомункула и делает это очень быстро. Запад же стоит разинув рот, в ожидании, что в москве одумаются, встанут на путь рационализма и двинутся в том направлении, в котором вроде бы, должны двигаться все. Но из кремля четко просемафорили, что вперед они уже идти не собираются и будут двигаться в обратном направлении.

И вот при таких обстоятельствах кто-то должен сказать Западу что-то вроде: мы движемся в правильном направлении, а если кто-то решил деградировать, то это – его проблемы, нам же надо его быстро и технично переиграть за счет нашей более совершенной системы, но адаптированной к тому, что приходится иметь дело с воинственными деградантами. Все! Кк только это будет сказано в общем или в каких-то отдельных сегментах деятельности, тут же возникнет нужное ускорение и начнутся нужные изменения.

Возможно, кто-то обратит на это внимание и опишет это с научной точки зрения, но уже прямо сейчас можно говорить о том, что любые, самые небольшие или локальные движения в правильном направлении, кто-то должен инициировать. А если проще, то кто-то должен сказать о том, что пора вылазить из теплой ванны и главное – своим примером показать, как это делается. За время широкомасштабной войны с регрессивными, мы это наблюдали несколько раз.

Просто вспомним, сколько было сломано копий по поводу предоставления нам тяжелых вооружений, в частности – артиллерии. Та же самая ситуация повторилась с передачей нам систем ПВО. Потом – танки, потом – крылатые ракеты, за ними – самолеты. И каждый раз, кто-то первым делал символический шаг, за которым уже началось общее движение. Где-то первой была Польша, Британия, даже Франция, а вслед за ними уже шли Германия и США, как и другие партнеры. Подчеркиваю, здесь речь идет не о помощи, как таковой, а именно о первом шаге. И вот среди тех стран, которые в общем, оглядывались по сторонам и смотрели, кто же там возьмет на себя инициативу, появилась Норвегия.

Собственно говоря, тут нельзя сказать, что Норвегия сделала что-то совершенно новое, чего никто не делал вообще, но тут важно то, как она это сделала. Она показала, что можно и нужно действовать самостоятельно и без оглядки даже на мнение союзников, заложив под свои действия законодательный фундамент. Так, правительство Норвегии разрешило компаниям страны напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине и такой режим стал действовать со вчерашнего дня.

То есть, в данном случае речь уже не идет о согласовании таких поставок по линии НАТО или каких-то коалиций, а прямо разрешено и все, вопрос закрыт. Тут важно то, что решением Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года запрещены продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза, но власти Осло сделали исключение для военного конфликта в Украине.

Может показаться, что маленькая Норвегия, в данной ситуации – не показатель, а мы лишь заметим, что на сегодня страна является одним из крупнейших производителей боеприпасов и взрывчатых веществ. Так что такой шаг Норвегии, которая не разово и не в отношении какой-то конкретной военной продукции, а общим решением разрешает продавать все Украине, является тем самым первым шагом, который формирует прецедент и для остальных стран Запада. В общем, мы наблюдаем, что изменения таки пошли, пусть и не так быстро, как того требует ситуация, но тем не менее, это вселяет надежду на то, что более совершенный и сложно организованный мир таки сможет на классе задушить уже совсем распоясавшуюся дрянь деградантов, по всему миру. Шанс не упущен.

Anti-Colorados, Defence-Line

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