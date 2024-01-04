Александр Хацкевич: Система держит Глеба за одно место 4 4.01.2024, 12:53

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Однако у белорусского футболиста был выбор.

Легенда белорусского и украинского футбола Александр Хацкевич в большом интервью для сайта Charter97.org ответил звездам спорта, которые молчат о войне в Украине и прокомментировал позицию Александра Глеба, который солидаризировался с режимом Лукашенко.

— Вы не скрываете своей позиции по отношению войны и происходящего в Беларуси. Почему многие звезды спорта молчат в наше время?

— Сегодня это удобно, знаете, сказать, что «спорт вне политики». Но вы же все равно представляете государство, которое сегодня помогает той стране, которая воюет в Украине.

— Взять ту же Соболенко. Почему она боится выразить позицию? Бегает от журналистов. Вроде же обеспеченный и успешный человек.

— Это независимые люди, они миллионеры, в основном живут в Америке. Да, у них родители в Беларуси, но у меня тоже родители в Беларуси. Да, у меня с ними разные позиции. Но это все равно мои родители, и я их не могу увидеть сегодня. Они не могут меня увидеть, а это самые близкие люди.

Но я не могу молчать в этой ситуации. Ведь Украина и Беларусь рядом. Не дай Бог, чтобы белорусы прочувствовали войну на себе.

Понятно, что нам, кто в той же Украине или за границей, говорить легче. Однако нужно понимать ситуацию. То, что происходит сейчас в Украине, это самая настоящая война. А люди все хотят назвать «ситуацией». «Какая-то ситуация происходит в Украине». Это слово — война.

Нельзя сказать слово «война», что «в Украине идет война», что «я против войны»!?

Соболенко говорит: «Любой нормальный человек против войны». Так ты скажи, что я против войны в Украине. Это трудно сказать!? Домрачевой трудно сказать, что она против войны в Украине!?

— Эти люди молчат. А вот, например, Александр Глеб фотографируется с Азаренком, ходит на пропагандистские шоу. Как вы думаете, он действительно идейный сторонник этого режима?

— Если это осознанный выбор Глеба, то мне его очень жаль. Возможно, это расплата за какие-то его ошибки, система держит его за яйца (возможно, речь идет о ДТП со смертельным исходом, совершенное Глебом — прим.). Человек всю свою карьеру играл в европейских чемпионатах, всегда мог уехать за границу.

Поэтому он человек системы сегодня. И то, что он ходит с Азаренком… Если это вещает с телевидения и такая желчь летит с экранов, то мне очень страшно за будущее поколение белорусов.

Всегда есть две стороны. Моя позиция — эти люди врут, и врут внаглую.

Здравомыслящий человек может всегда найти повод, чтобы не фотографироваться и не быть в компании с такими нелюдьми.

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