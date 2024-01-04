Российский шахматист отреагировал на отказ поляка Дуды пожать ему руку 5 4.01.2024, 12:58

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Денис Хисматуллин

Фото: ФИДЕ

Стали вскрываться интересные факты.

Российский шахматист Денис Хисматуллин не будет жаловаться на польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать ему руку на чемпионате мира.

Представитель РФ, который активно поддерживает войну против Украины, отметил, что не согласен с поступком соперником.

Слова Хисматуллина в своем Telegram-канале передал экс-чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Россиянин также признался, что популярный портал Chess.com запретил ему участвовать в коммерческих турнирах на своих площадках из-за поддержки террора и агрессии в отношении Украины.

Денис Хисматуллин. Фото: ФИДЕ

«Стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал «зону СВО» с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте. Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», – сказал Хисматуллин.

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