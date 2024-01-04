Владельцы недвижимости и авто в Беларуси начали по-новому платить налоги 1 4.01.2024, 12:59

3,238

В МНС рассказали подробности.

С 2024 года в Беларуси ввели единый имущественный платеж. В МНС рассказали подробности, как будет работать новшество.

Напомним, в 2024 году чиновники ввели единый имущественный платеж. Это единая платежка по трем налогам — за недвижимость, землю и транспорт. Речь о том, что налоговики будут выставлять общую сумму к оплате по этим сборам, а не присылать три разные платежки, как это происходило в 2023 году.

В МНС приводят пример. Допустим, у минчанина есть жилой дом и земельный участок в Глубокском районе, садовый домик с земельным участком в Минском районе, а также легковой автомобиль.

«Имущественные налоги в 2023 году оплачивались пятью платежами на разные бюджетные счета, — уточняют налоговики. — С 1 января 2024 года уплата земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога производится одним платежом на один бюджетный счет по месту регистрации (прописки) физического лица. В рассматриваемой ситуации — на республиканский счет Минска».

Налоговики также поясняют, для чего ввели единый платеж.

«Единый имущественный платеж не является новым налогом, а является способом уплаты земельного, транспортного налога и налога на недвижимость», — уточняют в МНС. Такой единый платеж ввели для того, чтобы упростить порядок уплаты, а также «создать комфортные условия для плательщиков имущественных налогов».

В МНС акцентируют внимание на том, что с 1 января этого года невозможно уплатить имущественные налоги по реквизитам, по которым вносили эти сборы предыдущие годы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».