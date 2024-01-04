закрыть
4 января 2024, четверг, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Владельцы недвижимости и авто в Беларуси начали по-новому платить налоги

1
  • 4.01.2024, 12:59
  • 3,238
Владельцы недвижимости и авто в Беларуси начали по-новому платить налоги

В МНС рассказали подробности.

С 2024 года в Беларуси ввели единый имущественный платеж. В МНС рассказали подробности, как будет работать новшество.

Напомним, в 2024 году чиновники ввели единый имущественный платеж. Это единая платежка по трем налогам — за недвижимость, землю и транспорт. Речь о том, что налоговики будут выставлять общую сумму к оплате по этим сборам, а не присылать три разные платежки, как это происходило в 2023 году.

В МНС приводят пример. Допустим, у минчанина есть жилой дом и земельный участок в Глубокском районе, садовый домик с земельным участком в Минском районе, а также легковой автомобиль.

«Имущественные налоги в 2023 году оплачивались пятью платежами на разные бюджетные счета, — уточняют налоговики. — С 1 января 2024 года уплата земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога производится одним платежом на один бюджетный счет по месту регистрации (прописки) физического лица. В рассматриваемой ситуации — на республиканский счет Минска».

Налоговики также поясняют, для чего ввели единый платеж.

«Единый имущественный платеж не является новым налогом, а является способом уплаты земельного, транспортного налога и налога на недвижимость», — уточняют в МНС. Такой единый платеж ввели для того, чтобы упростить порядок уплаты, а также «создать комфортные условия для плательщиков имущественных налогов».

В МНС акцентируют внимание на том, что с 1 января этого года невозможно уплатить имущественные налоги по реквизитам, по которым вносили эти сборы предыдущие годы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина